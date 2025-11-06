San Marino accoglie il Tour Music Fest europeo 2023

Oltre 650 artisti e 20.000 candidature provenienti da 13 Paesi europei parteciperanno al Tour Music Fest The European Music Contest, che ritorna a San Marino per le finali europee dal 22 al 30 novembre. Durante questi nove giorni, teatri, piazze e sale del Titano diventeranno la capitale della musica emergente. Gli eventi si svolgeranno in vari luoghi della cultura sammarinese, tra cui il Teatro Titano, l’Auditorium Little Tony di Serravalle e il Centro Congressi del Grand Hotel San Marino.

Fondato in Italia per promuovere lo scambio culturale tra artisti emergenti, il Tour Music Fest è il primo festival mondiale con un concept innovativo di concorso. Per la tappa a San Marino, sono previsti 60 eventi gratuiti, 22 masterclass e oltre 600 performance. Tra i partecipanti, ci sono figure di spicco come Beppe Vessicchio, Kara Dio Guardi, il rapper Ensi, la vocal coach Paola Folli, il dj Mazai e la cantante Monica Hill.

In particolare, si esibirà anche Martina Cervellin, dodicenne vincitrice del Tmf 2024 e selezionata per il Junior Eurovision 2025. La finale europea del contest musicale avrà luogo il 30 novembre alle 18 presso la Sala Little Tony. Sul palco si esibiranno oltre 20 artisti, tra cantanti, rapper, musicisti e dj, scelti tra migliaia di proposte provenienti da Italia ed Europa. Chi trionferà avrà la possibilità di realizzare il proprio sogno, vincendo 10.000 euro e un tour di concerti.

