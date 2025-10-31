San Gimignano potenzia la tutela ambientale con ispettori volontari

Il Comune di San Gimignano ha rafforzato la propria attenzione verso l’ambiente e la gestione dei rifiuti attraverso la nomina di cinque ispettori ambientali. Questi volontari, facenti parte dell’associazione Anpana Siena e con un’età compresa tra 22 e 60 anni, hanno il compito di monitorare il corretto conferimento dei rifiuti e i servizi d’igiene urbana nel territorio comunale. L’iniziativa mira a sensibilizzare i cittadini sulle buone pratiche ambientali e a garantire la corretta gestione da parte di Sei Toscana, il gestore del servizio.

Le attività degli ispettori includono supporto al compostaggio domestico, promozione di una corretta raccolta differenziata e controllo dei servizi per il decoro delle strade. Gli ispettori, riconoscibili tramite un apposito tesserino identificativo, opereranno solo all’interno del comune in orari stabiliti in collaborazione con la Polizia municipale e l’Ufficio Ambiente.

Il sindaco Andrea Marrucci e il vicesindaco Niccolò Guicciardini hanno espresso il proprio apprezzamento per questa iniziativa, sottolineando l’importanza della collaborazione dei cittadini per migliorare la raccolta dei rifiuti. Anche l’assessore all’ambiente, Gianni Bartalini, ha riconosciuto il ruolo fondamentale degli ispettori, definiti un presidio prezioso per educare e sensibilizzare la comunità, monitorando e controllando le pratiche ambientali sul territorio.