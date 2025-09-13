San Gimignano e il Turismo Sostenibile: Adesione alla Carta di Amalfi

San Gimignano, rinomato borgo toscano, compie un passo significativo verso un turismo più sostenibile, aderendo alla ‘Carta di Amalfi’. Questo documento, sottoscritto da diversi Comuni italiani con una forte vocazione turistica, si propone di bilanciare lo sviluppo economico legato al turismo con il benessere delle comunità locali.

La Carta di Amalfi riconosce le specificità dei Comuni turistici, spesso trascurate nelle classificazioni demografiche, e promuove uno sviluppo che unisce vivibilità e crescita economica. Il documento sottolinea l’importanza del dialogo tra i comuni firmatari, le istituzioni e le categorie economiche per realizzare strumenti innovativi di gestione del territorio. Sono previsti tavoli permanenti per confronti e audizioni che favoriranno una condivisione delle informazioni sull’affluenza turistica, correlata alla capacità di accoglienza di ogni località. Questo approccio mira a creare politiche a lungo termine anziché soluzioni temporanee.

Tra le richieste di San Gimignano vi è la necessità di poteri specifici per gestire i picchi di affluenza e regolare gli accessi in base alle infrastrutture disponibili. Si chiede inoltre un aggiornamento normativo per gestire lofferta di posti letto e per evitare sovraccarichi turistici in zone già sotto pressione. La Carta di Amalfi richiede anche maggiore flessibilità nelle assunzioni stagionali per un controllo efficace del territorio e una migliore cura degli spazi pubblici. Fondamentale è il riconoscimento di uno status speciale per i Comuni turistici, prevedendo Zone Turistiche Speciali (ZTS) e misure fiscali dedicate.

Con questa adesione, San Gimignano punta a valorizzare il turismo come motore di crescita, riconoscendo anche l’importanza di tutelare la qualità della vita dei residenti.