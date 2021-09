Costretta alle dimissioni per lo scandalo delle capesante, l’ex sindaco di San Germano vercellese Michela Rosetta sarà “vicesindaco esterno temporaneo” in caso di vittoria della lista Noi per voi, una formazione civica, di ispirazione leghista che candida sindaco Gianna Volpato. Il periodo di affiancamento di Rosetta alla nuova amministrazione durerà circa due mesi, “in modo da rendere il passaggio con la nuova amministrazione più fluido e dare continuità ai progetti passati”. Viste le vicissitudini che hanno coinvolto il piccolo comune del Vercellese negli anni in cui a guidarlo c’era la leghista Rosetta, forse augurarsi la continuità non è esattamente un viatico di buona amministrazione.

Rosetta, infatti, leghista della prima ora e collezionista di selfie con i big del partito, Salvini in testa, a febbraio era finita agli arresti domiciliari, poi revocati, insieme a un consigliere comunale e costretta alle dimissioni, perché coinvolta nell’indagine per peculato dalla procura di Vercelli per la gestione degli aiuti alle famiglie bisognose durante l’emergenza Covid.

Il post su Facebook in cui l’aspirante sindaca Volpato annuncia il “tandem” con Rosetta

La procura le contesta la scelta arbitraria dei destinatari dei pacchi alimentari comprati con 9.800 euro di fondi ministeriali, con cui sono state comprate anche mazzancolle, capesante, carciofini e pesto di qualità destinati solo ad alcuni cittadini, mentre ad altri venivano riservati prodotti meno prelibati o addirittura nulla, come nel caso della donna marocchina esclusa dagli aiuti per aver chiesto che non le inviassero carne di maiale che per motivi religioni non avrebbe potuto mangiare. In questo caso la procura ipotizza anche l’aggravante della discriminazione per l’odio razziale.

Nel curriculum di Rosetta anche la contestazione del tribunale amministrativo per la decisione della sindaca di firmare un’ordinanza, nell’agosto 2017 con cui prometteva una multa fino a cinquemila euro per chi avesse ospitato migranti sul suo territorio comunale per impedire ad associazioni e anche ai privati di affittare case da destinare all’accoglienza. Nel 2016 sempre Rosetta aveva vietato i parchi pubblici e la mensa a scuola ai bambini delle famiglie non in regola con Tari e Imu, finendo per penalizzare soprattuto i figli degli stranieri.

Tra i diritti negati agli stranieri c’era stato, nel 2019, anche il funerale rifiutato a un uomo nigeriano di 33 anni, ucciso da un treno regionale della linea Chivasso-Novara sul territorio di San Germano e il bando aperto dal comune per regalare legna da ardere per l’inverno soltanto ai cittadini italiani da almeno dieci anni che avessero la residenza nel comune da almeno 5 anni. Gli avvocati dell’Asgi, l’associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione, aveva fatto causa al Comune di San Germano per il comportamento discriminatorio: la vicenda non è mai arrivata in giudizio ma le parti hanno trovato un accordo.

Altri problemi per il Comune, sono poi arrivati per una partita di mascherine, acquistate dal Comune, non dal miglior offerente, ma da una ditta campana legata professionalmente a Carando, e per la demolizione della chiesa della Madonna di Loreto, nonostante i pareri della Soprintendenza. Secondo la procura il crollo fu provocato volontariamente da una ruspa per agevolare la pratica dell’abbattimento.