San Francesco d’Assisi torna festa nazionale in Italia

La commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato ufficialmente il ritorno di san Francesco d’Assisi tra le festività nazionali, che sarà celebrato a partire dal 2026. Questa decisione è stata presa il 4 ottobre, giorno in cui si onora il santo, dopo che la Camera dei Deputati aveva già dato il suo via libera il 23 settembre. La festa è stata approvata con il sostegno di diversi partiti, sottolineando un ampio consenso.

Il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana, ha espresso soddisfazione per questa notizia, evidenziando che rappresenta un’opportunità per riscoprire la figura di san Francesco, importantissima per la storia del Paese. In un contesto di divisioni e tensioni internazionali, Zuppi ha sottolineato il messaggio di pace del santo, che invita a immaginare un mondo fraterno e disarmato, dove le persone più vulnerabili possano trovare il loro spazio.

Il cardinale ha inoltre evidenziato come la vita e l’insegnamento di san Francesco possano ispirare un amore politico attento al bene comune, opponendosi a interessi di parte e a polarizzazioni. La fede di Francesco ha dato inizio a un movimento religioso che ha avuto un impatto significativo sulla storia degli italiani e del mondo. Celebrare san Francesco, ha concluso Zuppi, significa promuovere il dialogo e riconoscere l’altro come un fratello, incoraggiando così una vita di autentica cristianità.