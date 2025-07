San Donato: il nuovo polo per l’intelligenza artificiale

Negli ultimi anni, l’innovazione tecnologica ha assunto un ruolo centrale nel progresso delle città, e San Donato Milanese, celebre per il suo legame con l’industria energetica, potrebbe presto evolversi in un hub per l’intelligenza artificiale. Diverse nuove aziende, attive nel campo dell’AI e delle telecomunicazioni, hanno manifestato interesse a stabilirsi nella città.

Tali realtà imprenditoriali hanno contattato il Comune per esplorare la disponibilità di spazi aziendali adatti a ospitare le loro operazioni. Questo crescente interesse punta a trasformare San Donato in un punto di riferimento per l’innovazione tecnologica, potenziando ulteriormente il suo già significativo profilo globale. Le amministrazioni locali stanno quindi valutando le opzioni per facilitare l’insediamento di queste nuove aziende, con l’obiettivo di stimolare lo sviluppo economico e creare opportunità di lavoro nel settore.

L’integrazione di start-up specializzate in AI potrebbe non solo arricchire il panorama imprenditoriale della città, ma anche fornire un impulso significativo alla formazione di talenti e alla ricerca nel campo della tecnologia avanzata. San Donato, che ha già una reputazione consolidata in ambito energetico, si prepara quindi a espandere la sua identità, puntando su uno dei settori più promettenti del futuro.