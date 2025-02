San Candido celebra Jannik a modo suo

Jannik Sinner, recente campione agli Australian Open, sta trascorrendo un periodo di relax in Alto Adige dopo le intense fatiche di Melbourne. Usa questo tempo per godersi qualche giorno di svago a casa, immerso nella neve e nello sci. Durante la sua permanenza, Sinner è stato avvistato mentre si divertiva sugli impianti di Plan de Corones, vicino a Sesto Pusteria.

A San Candido, il tennista ha avuto la sorpresa di trovare una scultura di neve a lui dedicata, che rappresenta il suo volto mentre stringe in mano la coppa degli Australian Open. Questa scultura non solo celebra il suo successo nell’ultimo Slam, che è il secondo consecutivo vinto a Melbourne, ma include anche un elenco dei suoi trionfi, che vanno dai primi tornei Challenger fino ai successi recenti.

Sinner, attualmente il numero uno del mondo, è in un momento di grande successo e riconoscimento. La scultura di neve è un tributo al suo impegno e ai risultati che ha ottenuto nel tennis, rendendo omaggio alla sua carriera e ai risultati raggiunti in un periodo così breve ma fruttuoso.

Questa iniziativa riflette l’affetto e l’ammirazione dei suoi fan, che celebrano non solo il suo talento sportivo, ma anche i suoi traguardi in continua espansione. Sinner si sta godendo questo meritato periodo di riposo, mentre l’arte della scultura di neve testimonia il suo status di campione in un modo unico e creativo.