La Direzione dell’Azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini nega il furto di beni di pazienti deceduti nell’ospedale romano. Per quanto riguarda il 78enne ricoverato in gravi condizioni la sera del 21 dicembre scorso e morto il giorno successivo, i figli hanno presentato una denuncia ai carabinieri della stazione di Roma Medaglie d’Oro, specificando che sono spariti il cellulare e la fede dell’anziano. “Abbiamo gia avviato gli opportuni controlli – assicura la Direzione – e come nell’altro caso salito alle cronache, non c’è stata nessuna sparizione di beni appartenenti a pazienti deceduti”.

“Nel caso specifico”, sostiene l’ospedale, “nel verbale fatto al momento del suo ingresso in pronto soccorso, il paziente non aveva con se né fede né cellulare, che quindi presumibilmente sono stati presi in carico dalla struttura di riabilitazione da cui il paziente proveniva o da altre persone. Aveva invece la protesi dentale che è stata presa in consegna e restituita ai famigliari come prevede la prassi”.

La Direzione conclude infine sostenendo che sta facendo delle verifiche al fine di migliorare la comunicazione verso i familiari dei pazienti, ma sostiene allo stesso tempo che “appare comunque poco rispettoso della realtà denunciare furti e sottrazioni senza aver intrapreso le tappe previste dalla nostra procedura per la loro restituzione”.

Sempre per la sparizione del cellulare, della fede e di altri oggetti di un 68enne di Fondi, ricoverato per Covid e deceduto il 14 dicembre scorso, presentata dalla figlia della vittima, solo dopo la denuncia era emerso che gli oggetti erano custoditi in cassaforte e dal San Camillo avevano precisato che c’era stato solo un difetto di comunicazione, scusandosi con l’autrice della denuncia.

Nessun cenno però da parte della Direzione aziendale sulla denuncia fatta dai figli di una 87enne, ricoverata il 21 novembre scorso e deceduta quattro giorni dopo, alla quale sarebbe sparito il cellulare. In questo caso, oltre a rivolgersi ai carabinieri, i familiari della donna hanno presentato un reclamo al San Camillo, rimasto a quanto pare al momento senza risposta.