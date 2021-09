“Faremo questo video 300 volte, ma va bene..“, inizia così il video di presentazione di Samy Youssef, modello egiziano che dalla prossima settimana diventerà ufficialmente un concorrente del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

Quello pubblicato dalla redazione è effettivamente un concentrato di gaffe del modello che lo hanno fatto vergognare, come commentato su Instagram qualche ora dopo: “Mi sento un c*glione, ho appena visto il video della presentazione! Va beh, ero troppo emozionato“. Assicurando che “non sarò un comodino” alludendo ovviamente all’aggettivo dispregiativo dato dal popolo del web lo scorso anno ai concorrenti che creavano poche dinamiche.

Bello da togliere il fiato. Riserverà non poche sorprese… fidatevi. 😏 Samy Youssef è pronto per iniziare il viaggio di #GFVIP ! pic.twitter.com/cpnNabfUy1

Chi è Samy Youssef? Ecco cosa scritto da DavideMaggio.it:

“A varcare la porta rossa della casa di Cinecittà, quest’anno ci sarà il modello egiziano Samy Youssef, volto di svariati brand di grido della moda italiana. E’ vero, rientra tra quei concorrenti di un reality vip dei quali ti chiedi: “Ma chi è?”. A differenza di altri colleghi, però, a rendere famoso Samy è sicuramente la sua storia. Una storia di riscatto, di successo, di amore, di accoglienza.

Arrivato in Italia a quindici anni in condizioni disperate dall’Egitto, dopo una traversata di 9 giorni senza cibo viene lasciato nelle acque al largo di Catania. E se questo è solo l’inizio, toccherà al papà di tutti i reality raccontare una storia che può far comprendere anche ai più scettici come l’accoglienza sia a volte un dovere piuttosto che una scelta. E possa avere risvolti straordinari.

Grato alla vita, attaccato visceralmente alla famiglia, sempre sorridente, Samy entrerà nella casa di Grande Fratello Vip senza averne mai visto una puntata e senza conoscere nulla del programma. In TV ha già preso parte, come tentatore, a Temptation Island Vip”.