La lista dei vipponi del Grande Fratello Vip 6 è quasi completa. Dopo aver scoperto che nella casa di Cinecittà ci saranno anche Ainett Stephens e Manuel Bortuzzo, adesso sappiamo che anche Samy Youssef sarà uno dei concorrenti. Ieri sera Davide Maggio aveva anticipato che tra i personaggi di questa edizione ci sarebbe stato anche un certo “S”, un ragazzo con una storia molto particolare da raccontare. A svelare l’identità di “S” c’hanno pensato i colleghi di Blogo.

“Samy Youssef, perché è lui il personaggio a cui ci stiamo riferendo, farà parte del cast del Grande fratello vip 6. Samy è uno dei più affermati modelli, oggi è il volto di Moschino. La cosa bella di questo ragazzo che viene dall’Egitto è che arriva da un posto nel deserto dove moriva di fame. E oggi è il volto di Moschino. E mantiene la sua famiglia”.

Classe 1995, Samy Youssef è un noto modello che ha già lavorato con diversi marchi famosi. Nato a Sharm El Sheik, il ragazzo è arrivato nel nostro paese su un barcone, nella traversata morirono quasi tutti, si salvarono soltanto 3 persone su 40 e lui è una di queste. Quella di Samy Youssef è una storia ricca, complicata, ma con un lieto fine, una favola, una storia di rivalsa.

Il racconto del modello.

“Non è facile spiegare quello che ho vissuto (…) Sono scappato dall’Egitto perché non ne potevo più. Lì lavoravo come carpentiere con mio padre, ma il mio sogno era studiare e affermarmi. In Egitto, per molta gente la vita è difficile, spesso l’unica via d’uscita è andarsene. Arrivato a Catania ero spaesato, stanco, avevo affrontato un viaggio difficile su un barcone. Non conoscevo la lingua, non sapevo cosa fare.

Appena arrivato a Roma, per fortuna ho incontrato alcuni ragazzi arabi che mi hanno offerto ospitalità per un giorno. Se non fosse stato per loro non so che fine avrei fatto. Dopo essermi presentato in caserma sono stato affidato a una casa-famiglia e mi sono messo a cercare lavoro”.

@davidemaggio parlava di un certo “S” come concorrente ufficiale, non molto famoso ma con una bella storia… infatti pare sia Samy Youssef! #GFVIP

Leggi nei commenti chi è!👁 pic.twitter.com/LgtiGNjTRv — GFVIP NEWS 👁 (@newsGFVIP) September 2, 2021

Le foto di Samy Youssef.

Grande Fratello Vip, la lista dei concorrenti.

Manuel Brotuzzo

Samy Youssef

Ainett Stephens

Aldo Montano

Amedeo Goria

Carmen Russo

Gianmaria Antinolfi

Giucas Casella

Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié

Jo Squillo

Katia Ricciarelli

Manila Nazzaro

Miriana Trevisan

Nicola Pisu

Sophie Codegoni

Soleil Sorge

Raffaella Fico

Tommaso Eletti