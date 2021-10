Samy Youssef sul trono di Uomini e Donne? Qualche giorno fa il settimanale NuovoTv aveva titolato “Cerco l’amore, Maria mettimi sul trono“, facendo sbottare l’ex gieffino: “Io l’amore lo cerco altrove, non in tv! NuovoTv fate ridere“.

Contattato dal sottoscritto, l’ex gieffino ha così rettificato.

Samy: “Trono? Mai detto!”

NuovoTv ha titolato “Maria cerco l’amore mettimi sul trono“, tu su Instagram hai scritto “io l’amore lo cerco altrove non in tv“: dove sta la verità?

“La parola ‘trono’ non è mai uscita dalla mia bocca. Quando mi è stato chiesto se mi mancasse una persona al mio fianco, ho detto subito di sì perché è la verità: mi manca una persona che mi stia accanto e possa darmi ciò che mi è sempre mancato, l’affetto. Ma non mi interessa trovarla in tv e l’ho specificato in maniera chiara. Quindi mi sfugge il senso del titolo, sicuramente ad effetto”.

Sei stato eliminato dal GF Vip ed hai attribuito la tua uscita ad alcuni fandom di altri vip che ti avrebbero votato in massa contro: fai i nomi, chi?

“Nel periodo in cui sono stato dentro la casa non sono mai stato nominato da nessuno, tranne dopo il litigio tra me, Soleil e Alex. L’uscita è stata una cosa inaspettata. Non avendo mai pensato che l’Italia sia razzista, ho subito pensato che i fan di Soleil e Alex (se ne ha uno) si fossero organizzati per votarmi contro e farmi uscire, visto che ero ‘pericoloso’, non avendo peli sulla lingua. Per fortuna ciò che sta accadendo oggi conferma quello che ho detto nei loro confronti e, una volta uscito dalla casa, ho letto svariati messaggi di molte fanbase nei quali ci si metteva d’accordo per farmi uscire. La stessa cosa è stata fatta con Raffaella…”

Dalle passerelle di Moschino alla prima serata di Canale5, qual è la difficoltà più grande che hai riscontrato nel fare un’esperienza così particolare come quella di vivere in una casa piena di telecamere?

“Prima di entrare ero molto spaventato perché andavo a fare un’esperienza con persone che avevano sicuramente molta più esperienza della mia in tv; pensavo di sentirmi a disagio. Però grazie alla mia agenzia e ai miei amici mi sono tranquillizzato e mi sono ripromesso di fare un’unica cosa: essere me stesso. Così è stato e sono felice di essere stato apprezzato da tanti proprio per questo motivo. Ci sono state anche tante persone che non mi hanno apprezzato, però l’importante è essere uscito a testa alta ed essermi fatto conoscere per quello che sono. Poi c’è una cosa che mi fa piacere: di solito quando uno fa un reality viene fermato per strada da ragazzi giovani; nel mio caso, invece, la maggior parte delle persone che mi ferma sono papà e mamme, signore e signori non giovanissimi e la prima cosa che mi dicono è che sono un esempio. Questa è stata la mia soddisfazione più grande; volevo proprio mandare un messaggio di questo tipo a tutti i ragazzi come me, non parlo solo di immigrati ma, in generale, di tutti coloro che hanno un sogno: la vita ti può regalare tutto, basta credere in ciò che fai”.

Come mai credi che il pubblico stia premiando il “gruppo” di Soleil a discapito di quello di cui facevate parte te e Raffaella?

“Mi faccio anche io la stessa domanda. Non capisco come fanno a pensare che Alex e Soleil siano veri; loro sono molto bravi a dire cose a loro favore e, probabilmente, tanta gente gli crede. Io, però, che ci ho vissuto posso dire che non mi sono piaciuti perché non sono veri: Alex è uno che conosce bene il programma e fa di tutto per apparire; invece Soleil quando stava con noi sembrava una persona, ma davanti alle telecamere sembra proprio un’altra. In tutte le situazioni vuole passare da vittima ma non lo è assolutamente…”.

