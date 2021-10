Samy Youssef è stato l’ultimo eliminato dal Grande Fratello Vip e dopo aver attaccato Jessica Selassié ieri sera l’ex gieffino è tornato su Instagram ed ha parlato delle due opinioniste.

Samy replica a Jessica e l’attacca: “Mi ha corteggiato lei, ma ho rifiutato” https://t.co/ixijRRX5KK #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 10, 2021

Approfittando della domanda di un fan, il modello ha infatti lanciato una frecciatina ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: “Quando sono stato eliminato erano molto dispiaciute, peccato che, durante la mia permanenza in casa, non abbiano mai speso una parola nei miei confronti, o tantomeno datami l’immunità. Anzi, hanno reso immune la persona che mi aveva offeso quella stessa sera”. L’allusione ovviamente è a Soleil Sorge, resa immune dalla moglie di Paolo Bonolis dopo l’affaire “urlate come delle scimmie”.

Samy Youssef: “Non mi aspettavo di uscire”

A domanda diretta “come ti sei sentito quando sei stato eliminato?”, Samy Youssef ha replicato: “Sono stato molto sorpreso, considerando che ero l’unico a non avere preparato le valigie, però ho capito che nella vita non bisogna dare nulla per scontato. Facevo affidamento sui voti dei miei fan, senza considerare i voti organizzati da fan altrui”. Anche qua ovviamente l’allusione è ai fan di Soleil Sorge che – messi davanti alla scelta di eliminare lui o Amedeo Goria – si sarebbero mobilitati per far fuori il modello.