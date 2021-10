Samy Youssef è l’ultimo eliminato dal Grande Fratello Vip e ritornato alla sua vita di tutti i giorni è andato a sbattere contro un mio articolo in cui ho riportato le parole che Jessica Selassié gli ha rivolto a tarda notte, dopo la puntata che l’ha visto uscire.

Parole tutt’altro che carine e che lo hanno descritto come un falso che c’avrebbe provato con lei solo per creare una storiellina fake.

“Sono felice che sia uscito, mi ero rotta il c***o di vederlo in giro per casa. Quando ha espresso il suo interesse per Raffaella, lei ha cercato di appiopparlo un po’ a chiunque. Anche a me. Io sono stata al gioco, non era un brutto ragazzo. […] Mi ha pure detto di avere una fidanzata in Egitto segreta che non riusciva a vedere. Ma non era entrato single? E’ solo un falso. Lui era entrato single ed aveva puntato Raffaella Fico. Ma lei gli ha dato il due di picche. Ora sta solo a rosicà”.

Direttamente su Instagram, Samy ha così risposto a Jessica:

“Quando la volpe non arriva all’uva… Talmente falso da non aver accettato il tuo corteggiamento (che preciso, mi ha lusingato) per evitare teatrini pietosi e storielle fake a favore di telecamera!”.

E sempre ad Instagram ha affidato il suo primo sfogo post reality, in cui si dice soddisfatto dell’esperienza fatta, ma allo stesso tempo dispiaciuto di essere uscito.

“Eccomi qui… Inizio col ringraziare tutte le persone che mi sono state accanto in questa bellissima esperienza. Ho letto i vostri messaggi e vi sono grato perché siete riusciti a farmi uscire col sorriso: all’inizio ero molto spaventato perché non era una cosa semplice, non lavorando mai in televisione, ritrovarsi in mezzo a personaggi navigati. Avevo promesso a me stesso, però, che sarei rimasto quello che sono e posso dire di esserci riuscito. Questo ha fatto sì che tante persone mi apprezzassero regalandomi il loro sostegno.

Riguardo al gioco, non nego il mio dispiacere per un’eliminazione dal sapore beffardo ma il destino ha deciso così e a me va bene. Del resto, ho sempre pensato che la mia vittoria fosse varcare quella porta e niente può cancellare la mia contentezza per l’esperienza vissuta appieno.

Timidezza, pudore o semplicemente paura di mostrarmi vulnerabile… fino a un mese fa non avevo mai rivelato davvero ‘chi è Samy’, nascondevo il mio passato. Ma il #GFVIP mi ha permesso di lasciarmi andare e per questo non mancherà mai la gratitudine nei confronti del programma. Non chiamatemi sopravvissuto ma persona che ha vissuto 2 volte.

Spero vivamente di essere riuscito a mandare un messaggio a tutte le persone che partono da zero, anzi da sottozero, a chi viene qui senza nulla, senza conoscere niente (nemmeno una parola d’italiano) e nessuno, a chi non ha un soldo in tasca ma solo sogni nel bagaglio. Ce la potete fare, anche quando tutto sembra perduto, credeteci e non mollate.Un abbraccio e grazie ancora di tutto, Samy”.