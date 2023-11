SamuSpina torna sui social dopo il ritiro da Amici, SpaceHippiez riprenderà il suo posto?

SamuSpina dopo essersi ritirato dalla scuola di Amici è tornato su Instagram.

“Sono tornato a casa e volevo spendere due parole su quanto successo negli ultimi giorni. Mi sono reso conto che c’è ancora tanto lavoro da fare, imparare soprattutto focalizzare meglio le dinamiche intorno a me. Pensavo di avere gli strumenti giusti per affrontare questo percorso ma così non è stato. Sono consapevole del fatto che è stata una crescita sia a livello umano che artistico molto bella”.

Il cantante ha poi aggiunto:

“Sono e rimarrò grato dell’opportunità che ho avuto e ricevuto. Sono molto contento di ciò. Grazie anche agli allievi e al team del programma. Ho ricevuto messaggi stupendi […] Credo che capire i propri limiti sia una delle più grandi sfide della vita, molte volte lo si capisce in cameretta altre davanti milioni di persone. Ed è quello che è successo a me, ma questo non mi fermerà, non vedo l’ora di fare nuova musica”.

Chi prenderà il suo banco lasciato libero? E perché potrebbe riprenderselo SpaceHippiez che è uscito da Amici proprio perdendo una sfida contro di lui?

SamuSpina, SpaceHippiez e il caso precedente con Cricca e Jore

SpaceHippiez potrà rientrare ad Amici? Anche l’anno scorso un cantante eliminato da uno sfidante (Cricca, uscito grazie a una sfida diretta con Jore) è rientrato nella scuola dopo “i fatti gravissimi di Capodanno” che hanno visto molti allievi finire a rischio eliminazione.

L’escamotage per far rientrare Cricca

Alla proposta di Lorella di riavere Cricca nella scuola, la produzione ha dichiarato che il cantante, avendo già avuto un giudizio da un giudice esterno, non sarebbe potuto rientrare e non avrebbe di sicuro potuto fare una nuova sfida. Cosa è accaduto però? Il “fatto grave” è successo prima della registrazione della sfida e se i prof ne fossero venuti a conoscenza prima probabilmente la puntata avrebbe preso una piega diversa e magari Cricca non sarebbe mai uscito dalla scuola.

Insomma, quest’anno se i professori avessero saputo che SamuSpina non era pronto per sostenere la pressione del reality lo avrebbero proposto al posto di SpaceHippiez?