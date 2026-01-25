8.4 C
Samurai Jay al Festival di Sanremo

Da stranotizie
Samurai Jay è un cantante che parteciperà alla 76esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Ossessione”. Samurai Jay, il cui vero nome è Gennaro Amatore, è nato a Mugnano di Napoli, in Campania, il 1° ottobre del 1998.

Ha debuttato come cantante con il brano “Promessa III”, che fa parte del suo primo EP. La svolta nella sua carriera è arrivata quando ha pubblicato canzoni di grande successo come “A casa mia – remix” con Livio Cori, “Male” con Boro Boro e “Sorry Mama”.

Ha pubblicato un singolo di grande successo insieme a Geolier dal titolo “Gang”, che è stato certificato disco d’oro. Inoltre, ha pubblicato l’album “Lacrime” e l’EP “Respira”. La sua fama è cresciuta grazie al brano “Halo”, che è stato un tormentone estivo e ha raggiunto il terzo posto della Top 50 Italia e la Viral Global di Spotify.

Samurai Jay salirà sul palco dell’Ariston a fine febbraio per esibirsi con l’inedito “Ossessione”. Il suo profilo Instagram, @samuraijay, conta circa 250.000 follower e pubblica post inerenti alla sua attività di cantante, senza rivelare molto della sua vita privata. Non c’è traccia di una fidanzata, quindi si presume che sia single.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

