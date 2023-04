Samuele Segreto, Maria De Filippi gli chiede se preferisce la danza o il cinema

Samuele Segreto ora che è stato eliminato da Amici (dove veniva chiamato Samu perché in classe c’era u omonimo) partirà insieme a Beppe Fiorello con il tour promozionale di Stranizza d’Amuri, il film che lo vede protagonista.

Samuele Segreto, prima di partecipare ad Amici, ha preso parte anche ad altri film e fiction e proprio per questo motivo Maria De Filippi gli ha chiesto: “Quando ci siamo conosciuti eri incerto se fare il ballerino o l’attore nella vita, adesso hai deciso?“, ottenendo una risposta molto matura, nonostante abbia 18 anni.

“In realtà non vorrei mai scegliere, voglio vivere di arte e fare quello che mi fa stare bene. Di sicuro se fossi obbligato a scegliere la danza è al primo posto perché è indescrivibile quello che mi dà e quello che sento quando ballo. Sento veramente di mettermi a nud0 ed è una cosa bellissima, è il linguaggio dell’anima. Lo penso davvero. Però anche il mondo della recitazione è stupendo”.

Samu Segreto, Beppe Fiorello parla del film con lui protagonista https://t.co/eU7IVYIcfY #CTCF #Amici22 — BICCY.IT (@BITCHYFit) March 20, 2023

Samuele Segreto: “Sono single”

Il ballerino ha poi risposto alla domanda “come va l’amore?”. “L’amore? Sempre un disastro. Anche se l’amore è la cosa più bella che c’è in generale“. / “A casa non ci crederà nessuno” – ha replicato Maria De Filippi – “Ma testimonio che ti innamori sempre nel modo sbagliato. Magari sei innamorato dell’innamoramento, poi vada come vada, ma ti piace provare quell’emozione lì“.

“Non ho rimpianti”