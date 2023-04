Samuele Segreto a Verissimo parla di Elena D’Amario

Sono passati cinque mesi da quando Samuele Segreto – all’epoca per tutti Samu – ha confessato di essersi preso una cotta per Elena D’Amario, ballerina professionista di Amici.

Fra i due ci sono 14 anni di differenza e la cotta – confessata fra i banchi di scuola – non è rimasta segreta, ma è stata dichiarata tramite il gioco dei palloncini che da anni impazza ad Amici. Nel bigliettino c’era scritto: “Sono innamorato di te, peccato che ci leviamo (?) più di dieci anni perché l’età anagrafica non conta“. Quando Elena D’Amario lo ha letto, Maria De Filippi rivolgendosi alla classe ha specificato: “Chi ha scritto il bigliettino può rimanere anonimo o alzarsi“. E Samuele Segreto a sorpresa si è alzato: “Va beh mi dichiaro, ma lo sai, sei bellissima, stupenda! Sono viola ora, vero?“. Questa la reazione della ballerina: “La galanteria siciliana“. Mentre Maria De Filippi ha stemperato: “Ogni anno qualcuno si innamora di Elena“.

Lei classe 1990, lui 2004, a Verissimo Samuele Segreto – ora al cinema col film Stranizza D’Amuri – ha ridimensionato il tutto.

“Con Elena all’inizio si è creata una situazione di imbarazzo da parte mia fortissima, perché non credevo che in puntata venisse fuori questo argomento. Adesso sono innamorato di lei ma a livello artistico, la stimo tanto. Ma mi è passata la cosa dal cuore, diciamo. Succede a tutti. Io purtroppo ho un debole per le cose impossibili, ma non lo faccio a posta. Sono attratto dalle cose impossibili, tanto ambiziose. Ma questo in tutto, anche nel lavoro”.