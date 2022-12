Samuele Cunto svela quanto guadagna al mese: “Sono etero, ma..”

Samuele Cunto è uno dei creator più influenti su OF (“Secondo solo a Denis Dosio“, ha detto) e nei giorni scorsi ha rilasciato varie interviste.

Il ragazzo a Gay.it ha dichiarato di essere etero e di avere piena autonomia del proprio lavoro.

“Posso decidere quando come e con chi girare. Non mi sento usato perché mi piace. La mia famiglia è felice e mi supporta. OF non va preso sottogamba, può sembrare un gioco ma bisogna starci dietro perché è come un’azienda. Bisogna impegnarsi. Ora mi sto mettendo da parte dei soldi, in futuro mi aprirò una startup”.

Di avere le idee chiare lo ha dimostrato anche fra le pagine del Corriere.

“Sto risparmiando perché questa carriera non durerà. A 25 anni sei già vecchio. Dopo mi piacerebbe aprire una mia agenzia. O lanciare una start up per pulire l’ambiente. Ci penso da quando avevo 19 anni”.

Samuele Cunto: “Lo scorso mese ho guadagnato 21 mila dollari”

Samuele Cunto ha poi confessato di aver fatturato 21 mila dollari lo scorso mese (più o meno 19 mila euro), grazie ai video girati da solo e in compagnia di altri creator.

“Il mio pubblico è maschile, per questo motivo ho scelto di proporre contenuti gay, anche se sono etero. Ho iniziato con dei video da solo, poi, visto il successo, ho preso coraggio e ho deciso di andare sempre più in là. Rispettando un paletto: mi fermo a qualche carezza, non faccio altro. Anche se mi hanno offerto soldi per girare video di tutti i tipi”.

Fra i video che ha rifiutato di girare uno mentre ingoia un pesciolino rosso vivo; ha invece accettato di gonfiare dei palloncini fino a farli scoppiare e per 400 dollari ha partecipato a un incontro di lotta.

Nonostante sia etero, Samuele Cunto ha dichiarato di aver ricevuto offese di matrice omofoba, proprio a causa dei video realizzati in compagnia degli altri creator.

“Un gruppo di ragazzi che conoscevo di vista mi ha gridato ‘gay’, io sono andato diritto. Nei video c’è un elemento di interpretazione, di finzione. So quello che valgo e dove voglio arrivare. Sono, nel mio genere, il secondo più seguito dopo Denis Dosio”.

I nuovi fenomeni del web ora non sono più su YouTube o TikTok, ma direttamente su OF.