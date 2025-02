SAMUELE BERSANI & ORCHESTRA: RINASCE IL TOUR [Info e Biglietti]

Dopo un periodo di assenza dalle scene per motivi di salute, Samuele Bersani riprende il suo cammino musicale con un tour speciale tenuto insieme all’Ensemble Symphony Orchestra, diretta dal Maestro Giacomo Loprieno. Il pubblico ha accolto con fervore il suo ritorno, con sold out in molte città tra cui Roma, Parma, Bologna, Milano e Torino, dove i biglietti sono esauriti. Rimangono solo alcune possibilità di partecipare a concerti a Padova, Brescia, Catania, Montecatini e Trieste.

I concerti di Bersani, accompagnato dall’orchestra, offrono un’esperienza sonora che combina momenti di grande maestosità a istanti di delicata introspezione. La sinergia tra la sua voce e l’ensemble orchestrale trasforma ogni canzone in un racconto ricco di emozione, dove testi e melodie creano un dialogo avvincente.

L’orchestra non si limita ad accompagnare Bersani, ma amplifica la potenza delle sue liriche e delle atmosfere musicali, arricchendo ogni brano con intensità espressiva. Ogni nota diventa così un respiro collettivo e ogni pausa si trasforma in un eco avvolgente nel silenzio del teatro.

Per celebrare questa collaborazione, il 21 marzo sarà pubblicato il disco “Samuele Bersani & Orchestra” (Sony Music Italy), una raccolta che cattura le emozioni del tour e presenta reinterpretazioni orchestrali del suo repertorio.

Il tour prevede le seguenti date: 12 marzo 2025 (Parma, Teatro Regio), 20 marzo 2025 (Milano, Teatro Arcimboldi), 2 aprile 2025 (Trieste, Teatro Rossetti), 7 aprile 2025 (Padova, Gran Teatro Geox), 9 aprile 2025 (Roma, Auditorium Conciliazione), e altre.