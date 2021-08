Non si placa la pioggia di critiche contro Salmo: l’ultima arriva da Samuele Bersani, ma verte su una considerazione che non riguarda il concerto di Olbia.

Il live a sorpresa di Salmo a Olbia, senza alcun rispetto per le norme anti-Covid, ha scatenato un grosso dibattito nel mondo della musica. Nel mirino dei più è finito proprio il rapper sardo, attaccato da più fronti. L’ultimo affondo è arrivato da un artista a lui molto distante, Samuele Bersani. Il cantautore romagnolo non si è però inserito direttamente nella polemica sul concerto in sé, andando invece a censurare una considerazione specifica del rapper, quella secondo cui lui sarebbe un vero artista perché un vero artista deve avere il coraggio di infrangere le regole.

Samuele Bersani

Samuele Bersani critica Salmo: ecco il motivo

La considerazione di Salmo sul ruolo dell’artista e su chi sia il vero artista ha fatto venire la pelle d’oca al cantautore romagnolo, 50 anni, uno degli ultimi grandi eredi di una scuola che ha fatto la storia della musica, come dimostrato da album come Cinema Samuele, uscito nel 2020 e premiato con la Targa Tenco.

“Quando sento qualcuno parlare di sé autodefinendosi ‘artista’ provo un sentimento immediato di antipatia misto a compassione“, afferma categorico Bersani: “Un po’ come quella volta che un tipo presentandosi mi disse: ‘Io sono un poeta’. Ci pensino gli altri magari a chiamarti così, sempre se te lo meriti“. Un messaggio in cui non fa alcun riferimento né a Salmo, né ai fatti di Olbia, ma che di fatto sembrano proprio una risposta a certi ragionamenti e atteggiamenti giudicati come fuori luogo.

Le reazioni al post di Samuele Bersani

Sono stati tantissimi i like e i commenti guadagnati da questo pensiero a ruota libera di Samuele, molti anche da parte di artisti che hanno la sua stima, come Tiziano Ferro, Nina Zilli, Fiorella Mannoia ed Emma Marrone. Tuttavia, non è mancato anche qualche commento negativo da alcuni fan di Salmo (o anche da persone neutrali), che hanno letto il messaggio di Bersani come quello di una persona invidiosa e piena di rancore. Punti di vista. Di seguito il suo post: