Samuel Segreto si è preso una cotta ad Amici, ecco di chi si tratta

Vi ricordate la bromance fra i ballerini di Amici, Samuel Segreto, Mattia Zenzola e Gianmarco Petrelli, dello scorso 14 ottobre? Una serie di gelosie che hanno scatenato un vero e proprio drama, ma quel che si sarebbe potuto in qualche modo romanzare è stato spazzato in via in quattro e quattr’otto.

Mattia Zenzola sempre più vicino a Samuel Segreto fa scoppiare la gelosia di Gianmarco Petrelli https://t.co/CWd7ToGeHm #Amici22 — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 14, 2022

Il primo a fidanzarsi è stato Mattia Zenzola che pochi giorni dopo si è buttato fra le braccia di un’altra ballerina, la bionda Maddalena Svevi. La scorsa settimana è stata poi la volta di Gianmarco Petrelli che si è invaghito della collega Megan Ria, già conosciuta per aver ballato più volte al fianco di Elodie.

Megan di Amici 22 è la ballerina di Tribale di Elodie https://t.co/r4SOzuFORz #Amici22 — BICCY.IT (@BITCHYFit) September 18, 2022

Samuel Segreto si dichiara

Di quel terzetto di amici solo Samuel Segreto era rimasto senza fidanzata e zac, ecco arrivata per lui la prima crush dichiarata. Lo ha fatto tramite un palloncino dedicando un pensiero ad Elena D’Amario, ballerina professionista. Uno sketch a cui assisteremo nella prossima puntata, come anticipato da SuperGuidaTv. “Un palloncino era per Elena D’Amario. A mandarglielo Samu che le ha detto che è innamorato di lei e gli dispiace per la differenza di età“.

Gli unici due ballerini maschi non ancora innamorati / fidanzati all’interno della classe sono rimasti Samuel Antinelli e Ramon Agnelli, entrambi #ForeverAlone intenti a commentare le varie coppiette della classe. Su Antinelli, tramite le anticipazioni, si legge: