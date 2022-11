Samuel Segreto e Elena D’Amario: “Ho bisogno di lei, sono troppo innamorato”

L’amore artistico (così è stato definito in puntata, Signorini scansate) di Samuel Segreto verso Elena D’Amario continua a tenere banco nella scuola di Amici.

Tutto è nato da un bigliettino anonimo (“Sono innamorato di te, peccato che ci leviamo (?) più di dieci anni perché l’età anagrafica non conta“) indirizzato alla ballerina e rivendicato in un secondo momento da Samuel Segreto. (“Va beh mi dichiaro, ma lo sai, sei bellissima, stupenda! Sono viola ora, vero?“).

Elena D’Amario, che è felicemente fidanzata con un attore di Mare Fuori e non è interessata al ballerino, ha sempre ringraziato educatamente parlando di “galanteria siciliana” e si è anche prestata ad un siparietto insieme a lui.

Samu ci ha fatto impazzire in questa improvvisazione con Elena D’Amario 🤩 #Amici22 pic.twitter.com/r6HjrPADRm

Il ballerino ha solo 18 anni, ma le idee le ha molto chiare.

“Elena? Ci penso un sacco veramente, sto impazzendo, ho proprio bisogno di lei. Sono cottissimo, sono troppo innamorato non so come fare a gestire questa cosa. Su Instagram le sto mettendo 18 mi piace, le ho scritto ‘ma quando diventiamo una coppia ufficiale?’. I #SegMario”.