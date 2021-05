Samuel, Cinema: il significato e i dettagli sul nuovo singolo del cantante dei Subsonica insieme alla cantautrice protagonista a Sanremo.

Nuovo singolo per Samuel. A distanza di pochi mesi da Brigatabianca, il suo secondo album solista, uscito nel gennaio 2021, l’artista torinese riparte da Cinema. Un pezzo d’autore, scritto e composto dallo stesso cantante dei Subsonica insieme ad amici di talento come Federico Nardelli e Colapesce, quest’ultimo vincitore morale di Sanremo 2021 con Dimartino. E a proposito di Sanremo, con Samuel in questo brano c’è proprio una delle grandi protagoniste dell’ultimo Festival: Francesca Michielin.

Samuel, Cinema: il nuovo singolo con Francesca Michielin

Il nuovo brano del cantautore è in arrivo sulle piattaforme di streaming e in rotazione radiofonica dal 14 maggio. Si tratta di un universo costellato di icone pop senza tempo che porta l’ascoltatore in un immaginario fatto dell’erotismo di Tinto Brass, della nouvelle vague di François Truffaut, ma anche del cinema d’azione di Quentin Tarantino e la sua Jackie Brown.

Samuel e Francesca Michielin

Un viaggio meta-sonoro e meta-cinematografico che viene scandito dal sound di Federico Nardelli, che ci regala immediata spensieratezza, offrendoci così un’anticipazione rispetto alla prossima estate.

Il significato di Cinema di Samuel

Della genesi di questa canzone ha parlato lo stesso artista torinese in una nota ufficiale pubblicata sui social. Si tratta di una nuova lettura della pandemia. Gli ultimi mesi sono stati scanditi da importanti cineforum, spesso in solitaria. Abbiamo potuto guardare film d’autore e perderci in luoghi della nostra fantasia, rappresentati da magici registi. Ma adesso l’esigenza è un’altra: con le aperture, sta tornando la voglia di uscire, incontrarsi con gli amici, rivivere la socialità e saltare. Ed è proprio da questa esigenza che nasce Cinema, un pezzo estivo che riscalda l’atmosfera in vista di questa nuova grande e, si spera, definitiva ripresa. Ecco il post: