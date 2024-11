Samuel Peron Prende il Posto di Angelo Madonia Dopo il Licenziamento da Ballando con le Stelle: Comunicato Rai

Cambio inaspettato nel cast di “Ballando con le Stelle”, il noto programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Il maestro Angelo Madonia, che fino a quel momento era in coppia con Federica Pellegrini, non continuerà nella attuale edizione a causa di divergenze professionali. La decisione è stata comunicata tramite un comunicato ufficiale, in cui si ringrazia Madonia per il suo contributo e si esprime l’augurio di successo per i suoi progetti futuri. Si prevede che il nome del nuovo maestro venga rivelato a breve, con Samuel Peron come possibile sostituto.

Le ragioni dietro l’uscita di Madonia sono legate a manifestazioni di tensione che sono emerse nel corso del programma, in particolare per i rapporti conflittuali con la giuria e, in particolare, con Selvaggia Lucarelli. Un episodio critico durante una recente puntata ha visto Madonia reagire in modo poco professionale alle critiche della giurata, sfociando in un alterco descrittto come insostenibile. Dopo la serata, Madonia ha lasciato lo studio senza commenti, comportamento che ha aumentato le polemiche sulla sua condotta. Anche i rapporti con la Pellegrini sono stati difficili, dato che non avevano trovato una sintonia in gara.

Nel comunicato della Rai si sottolinea che i problemi emersi non sono stati risolvibili, giustificando così la necessità di un cambio in corsa, un’eventualità rara nella storia del programma. La produzione ha comunicato con entusiasmo l’arrivo di Samuel Peron, uno dei maestri più apprezzati del programma, contribuendo a rendere questa edizione speciale e a riavere un partner esperto per Federica Pellegrini.

Samuel Peron, noto al pubblico e con precedenti successi nel programma, è pronto a ritornare e a portare la sua esperienza nella competizione. Peron ha già una vittoria nel suo palmarès, avendo trionfato nella quarta edizione del 2007 e ottenuto il secondo posto nell’ultima edizione al fianco di Simona Ventura. La sua scelta potrebbe non solo riportare serenità in pista, ma anche elevare le prestazioni della Pellegrini nel programma, abbandonando le spigolature conflittuali dell’ultimo periodo.