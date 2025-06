Samuel Peron: La Nuova Vita Post-Ballando con le Stelle

Samuel Peron è tornato per una sera a “Ballando con le Stelle” in occasione dello spin-off “Sognando Ballando con le Stelle”, celebrando i vent’anni del programma di Milly Carlucci. Peron, ballerino e coreografo, è diventato un volto iconico dello show, partecipando a tutte le edizioni dal 2005 fino al 2023. Dopo una breve parentesi nel 2022, dove ha danzato con Iva Zanicchi, ha dovuto ritirarsi nel 2023 a causa di un infortunio.

Attualmente, Peron ha intrapreso una carriera teatrale, concludendo recentemente una tournée in Italia con lo spettacolo “Ti amo o qualcosa del genere”, scritto e diretto da Diego Ruiz. Questo progetto ha visto anche la partecipazione di Milena Miconi. Nonostante la sua nuova direzione artistica, Peron è previsto come ospite a diversi eventi estivi legati alla musica e al ballo, suggerendo la possibilità di un ritorno in televisione, sia come personaggio che come ballerino.

