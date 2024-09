Samuel Peron e Tania Bambaci: Un’Amore Celebre

Samuel Peron, noto ballerino e ex maestro di “Ballando con le Stelle”, ha costruito un’importante relazione con Tania Bambaci, attrice e modella siciliana, dal 2013. Mantengono un legame profondo che ha visto anche la nascita del loro primo figlio, Leonardo, il 21 ottobre 2022. Sebbene entrambi abbiano considerato il matrimonio, le nozze sono state rimandate, con Peron che sostiene che, per loro, è come se fossero già sposati. Attualmente, la coppia sta esplorando l’idea di avere un secondo figlio prima di procedere con il matrimonio.

Tania Bambaci, nata nel 1990 a Barcellona Pozzo di Gotto, ha iniziato la sua carriera vincendo il concorso “Una ragazza per il cinema” a soli 18 anni e ha successivamente partecipato a Miss Italia e Miss Mondo, dove ha raggiunto posizioni significative. Oltre al suo lavoro come modella, Tania è anche un’attrice affermata. Ha recitato in varie serie TV, tra cui “Squadra Antimafia” e “Maltese – Il romanzo del Commissario”, e ha partecipato a film come “The Perfect Husband” e “Governanance – Il prezzo del potere”. La sua interpretazione in “Picciridda – Con i piedi nella sabbia” le è valsa il premio come Miglior attrice coprotagonista al Terra di Siena Film Festival nel 2020.

La relazione tra Samuel e Tania ha attraversato alti e bassi, incluso un periodo di crisi durante la pandemia di Covid-19 nel 2020. Samuel ha riconosciuto che il suo impegno con il programma di danza ha avuto un impatto sulla loro vita di coppia, ma hanno superato le difficoltà. La gioia di diventare genitori ha unito ulteriormente la coppia, trasformando la loro prospettiva sulla vita e sull’amore.

Mentre discutono del matrimonio, Peron ha espresso l’intenzione di concentrarsi prima sul dare un fratellino o una sorellina a Leonardo, desiderando che la loro famiglia si espanda ulteriormente. La loro storia d’amore e la loro vita insieme riflettono un equilibrio fra passione per la danza, carriera artistica e vita familiare. Con il loro impegno reciproco, Samuel e Tania continuano a costruire una solida vita insieme per loro e per il loro bambino.