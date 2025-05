Samuel Peron e Tania Bambaci: amore, lacrime e matrimonio?

Samuel Peron e Tania Bambaci, insieme dal 2013 e genitori del piccolo Leonardo, sono stati ospiti nel programma “La Volta Buona” di Caterina Balivo. Durante l’episodio, sono stati mostrati i momenti salienti della loro relazione, suscitando forti emozioni in Tania.

Peron ha raccontato come si sono conosciuti a un corso di recitazione, esprimendo subito una forte attrazione verso di lei. Ha scherzato sul tempo necessario per conquistare la sua fiducia, mentre Tania ha condiviso il suo iniziale scetticismo nei confronti di Samuel, descritto come una persona molto fisica, in contrasto con la sua natura più riservata.

Quando Balivo ha chiesto alla coppia riguardo a un possibile matrimonio, Peron ha esplicitamente evitato la domanda, menzionando l’idea di un secondo figlio come obiettivo per il futuro. In un momento divertente, Iago Garcia, presente nel talk, ha citato: “Il matrimonio è la causa principale di divorzio”, a cui Samuel ha risposto scherzosamente, esprimendo la volontà di approfondire la conoscenza con lui.

La coppia dimostra quindi una forte intesa, vivendo il presente con l’augurio di allargare la famiglia, sottolineando un legame profondo e affettuoso.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.libero.it