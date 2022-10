Samuel Peron è diventato papà: nato il piccolo Leonardo

Fiocco azzurro a Ballando con le stelle: il coreografo e maestro di danza, Samuel Peron è diventato papà per la sua prima volta

Dopo mesi di trepidante attesa, il ballerino della televisione italiana, maestro a Ballando con le Stelle, Samuel Peron è diventato papà per la sua prima volta. La sua compagna, l’attrice Tania Bambaci, ha dato alla luce il piccolo Leonardo. La gioia dei neo genitori è incontenibile e a dare l’annuncio social ci ha pensato proprio il neo papà.

Credit: samuelperon – Instagram

Un anno pieno di emozioni contrastanti, quello che sta vivendo Samuel Peron, l’amatissimo ballerino professionista nel cast di Ballando con le Stelle.

A maggio scorso aveva commosso tutti la notizia della scomparsa della sua adorata mamma Gianna, avvenuta per cause che non sono state rese note.

A darne l’annuncio ci aveva pensato Serena Bortone, presentatrice di Oggi è un altro giorno, che durante una puntata ha dedicato parole di affetto sia al ballerino che alla sua mamma.

Poi Samuel ha dovuto affrontare un altro ostacolo non facile. Il coreografo ha infatti contratto il Covid-19 che gli ha causato non pochi problemi.

L’estate, poi, ha portato un po’ di sole nella vita di Samuel. Lui e la sua compagna, che in passato avevano attraversato periodi non felicissimi, hanno ritrovato l’amore e, insieme, hanno scoperto che ben presto sarebbero diventati genitori per la prima volta.

La vita ha deciso di farci un regalo 🤩😍❤️ il più bel regalo che potessimo desiderare 🤩❤️

Credit: samuelperon – Instagram

Queste le parole che Peron aveva aggiunto ad una bellissima foto, che lo ritraeva in ginocchio mentre baciava il pancino della sua amata, l’attrice siciliana Tania Bambaci.

È nato il primo figlio di Samuel Peron

Credit: samuelperon – Instagram

Adesso i nove mesi di gravidanza sono terminati e questa mattina, con enorme gioia, Samuel Peron ha dato l’annuncio che tutti i suoi sostenitori aspettavano. Quello della nascita del suo bambino.

Per il momento il ballerino ha pubblicato soltanto una storia su Instagram, con una frase semplice ma che esprime tutta la sua gioia per il lieto evento.

Con tanta gioia vi comunico che questa mattina Leonardo è finalmente nato…

La neo mamma si è limitata per il momento a ripostare la storia di Samuel. Tutti si augurano che presto i due presentino al mondo social il loro bambino.