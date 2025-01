Samuel Peron critica la giuria di Ballando con le Stelle: ‘Giudici da rinnovare’

Il ballerino e coreografo Samuel Peron, noto per la sua partecipazione a “Ballando con le Stelle,” ha espresso critiche nei confronti della giuria del programma. In un’intervista al Corriere del Mezzogiorno, Peron ha sottolineato che il panel di giudici è diventato “ripetitivo” e che sarebbe opportuno rinnovarlo per introdurre opinioni più fresche e dinamiche. Sostiene che, mentre i concorrenti cambiano ogni anno, i giudici restano gli stessi, suggerendo la necessità di includere nuove figure nel cast per mantenere vivo l’interesse del pubblico. Pur riconoscendo il valore delle competenze dei giurati attuali, Peron ritiene che un approccio più innovativo possa giovare al programma.

Oltre a discutere del programma, Peron ha anche parlato del suo futuro professionale, esprimendo il desiderio di esplorare nuove opportunità, senza escludere completamente il programma. Ha dichiarato di voler intraprendere percorsi creativi più personali, dopo anni di dedizione a “Ballando”. Attualmente coinvolto in progetti teatrali, Peron ha ambizioni di passare alla conduzione televisiva, considerata una naturale evoluzione della sua carriera.

Durante l’intervista, Peron ha anche dedicato parole di apprezzamento a diverse personalità con cui ha collaborato a “Ballando,” come Anna Oxa e Iva Zanicchi, definendole donne di spessore e portatrici di messaggi significativi. Ha elogiato Zanicchi per il suo coraggio di mettersi in gioco anche a 82 anni. Relativamente alla sua esperienza con Federica Pellegrini, che è stata interrotta a causa di un infortunio dell’atleta, Peron ha descritto il legame speciale che si era creato tra loro, sottolineando la simpatia e la comprensione reciproca.

Le dichiarazioni di Samuel Peron pongono l’accento sulla necessità di rinnovamento all’interno di “Ballando con le Stelle”, suggerendo che il programma possa beneficiare di nuove energie e visioni per attirare e mantenere l’interesse del pubblico. Il suo desiderio di esplorare nuove opportunità artistiche segna un potenziale cambiamento significativo nella sua carriera, poiché si prepara a intraprendere nuove avventure nel mondo dello spettacolo.