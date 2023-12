Samuel Peron abbandona Ballando con le Stelle

Samuel Peron, ballerino storico di Ballando con le Stelle, ha deciso di appendere le scarpette al chiodo e di chiudere con la finale di questa sera la sua esperienza nello show di Milly Carlucci. Lo ha annunciato Davide Maggio con un suo ‘boom‘.

“E’ una delle colonne di Ballando con le Stelle, presente sin dalla seconda edizione datata 2005. E ora Samuel Peron è pronto a lasciare il programma che gli ha regalato il successo. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che stasera Samuel muoverà i suoi ultimi passi sulla pista da ballo di di Rai1”.

Samuel Peron è ad oggi il ballerino che per più anni ha prestato servizio nello show di Rai1 partecipando in gara per ben 16 anni, ovvero dalla 2^ alla 14^ edizione e dalla 16^ alla 18^. Nel corso di questi tre lunghi lustri ha ballato con, in ordine cronologico: Loredana Cannata; Chiara Boni; Maria Elena Vandone; Valentina Vezzali; Cecilia Capriotti; Barbara Capponi; Claudia Andreatti; Anna Oxa; Dayane Mello; Margareth Madè; Martina Stella; Eleonora Giorgi; Marzia Roncacci; Sabrina Salerno; Iva Zanicchi e Simona Ventura.

Samuel Peron, l’addio a Ballando con le Stelle

Ha spesso sfiorato il podio e a volte c’è pure salito, ma ha vinto solo una volta: con l’attrice Maria Elena Vandone. Riuscirà a chiudere in bellezza facendo il bis in coppia con Simona Ventura? La conduttrice è infatti fra le favorite alla vittoria insieme a Wanda Nara.

Simona Ventura conquista tutti a Ballando con le Stelle con un tango sulle note dei Maneskin https://t.co/2j5hR3jBi3 #BallandoConLeStelle — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 28, 2023

Ballando con le Stelle a parte, Samuel Peron ha partecipato anche alla quarta edizione de Il Cantante Mascherato vestendo i panni del Cavaliere Veneziano.

Con il suo addio il ballerino (anzi, la ballerina) tutt’ora in attività che vanta maggior numero di presenze a Ballando con le Stelle è Anastasia Kuzmina a quota 9 edizioni.