Samuel, Karina e Artur, chi esce da L’Isola: risultati dei sondaggi

Stasera andrà in onda su Canale 5 la semifinale de L’Isola dei Famosi e scopriremo i nuovi finalisti e anche chi dovrà lasciare definitivamente Cayo Cochinos. Mercoledì scorso i naufraghi e il leader hanno mandato al televoto Artur Dainese, Karina Sapsai e Samuel Peron, il pubblico è chiamato a scegliere chi ‘vuole salvare’, quindi il meno votato abbandonerà il gioco e l’Honduras.

Samuel, Artur e Karina: chi sarà il concorrente eliminato da L’Isola dei Famosi?

Anche questa volta la situazione appare abbastanza chiara. Stando ai sondaggi su forum, siti e pagine social che si occupano de L’Isola dei Famosi, Artur e Samuel dovrebbero stare tranquilli. La naufraga meno votato in tutti i sondaggi è l’ultima arrivata, Karina Sapsai. Nel giro di tre puntate le new entry sono state spazzate via dal televoto, il primo ad uscire è stato Dario Cassini, mercoledì scorso è toccato a Linda Morselli e stasera quasi sicuramente sarà la modella russa ad essere eliminata.

Comunque vada Artur ha infranto il record come naufrago più nominato di questa edizione de L’Isola. Il modello ucraino mercoledì ha commentato così la nomination del leader Stoppa: “Se sono rabbuiato questa volta? Sono anche abituato ad andare in nomination, ci vado sempre. Poi loro dicono che il cerchio si stringe, però mi hanno sempre nominato. Quindi non è che sia cambiato qualcosa questa settimana. Poi non pensavo che Edoardo Stoppa mi nominasse. Con lui ho sempre avuto un bel rapporto. Io non l’ho mai nominato. Ma va bene così, questo è un gioco. Nonostante tutto lo ritengo una brava persona e mi fido tanto di lui. Però speravo che non mi nominasse. Questo non vuol dire che smetterò di parlargli, anche perché è comunque un gioco. Strategie e nomination ci stanno, è normale così“.