Samuel Antinelli: le prime parole dopo l’eliminazione e la reazione di Raimondo Todaro

Raimondo Todaro nella puntata che abbiamo visto oggi di Amici ha eliminato Samuel Antinelli per far entrare al suo posto a un passo dal serale Alessio Cavaliere.

Un’eliminazione a sorpresa che ha lasciato tutti senza parole e che ha fatto commuovere la stessa Maria De Filippi. Tuttavia Samuel Antinelli è uscito dalla scuola a testa alta e poche ore fa, su Instagram, ha così commentato:

“Eccomi qui, davanti al computer pensando a cosa dire. In realtà ci sarebbero tante tante cose e parto con il ringraziare Raimondo Todaro, Maria De Filippi e tutta la produzione di Amici per avermi dato un’occasione del genere. Non vi ringrazierò mai abbastanza per tutto quello che avete fatto per me (siete pazzeschi). 💙 Grazie Alessandra Celentano per avermi assegnato tanti compiti in modo tale da imparare e migliorare, porterò tutto nel mio bagaglio artistico. 💝 Ringrazio i professionisti per avermi insegnato tanto e per avermi spinto ogni giorno a fare di più. Grazie per avermi insegnato a stare in sala come si deve e anche per avermi sopportato quando mi prendevano i momenti da scemo 😂 e supportato nei momenti no. 💖”.