Samuel Antinelli ad Amici balla una coreografia sulle note di Michele Merlo

Michele Merlo è scomparso a giugno del 2021 e Amici lo ha già ricordato in occasione della prima puntata della scorsa edizione realizzando una coreografia sulle note di Aquiloni. Anche quest’anno però Maria De Filippi ha voluto rendergli omaggio. Lo ha fatto questa settimana chiedendo a Samuel Antinelli di ballare Farfalle, l’ultima canzone registrata dal cantante prima di morire.

Samuel Antinelli: “Proverò a rendergli omaggio”

Dopo aver visto un video di Michele Merlo ad Amici, Samuel Antinelli ha detto:

“Posso immaginare il dolore della famiglia e degli amici, dopo questo video ho un motivo in più per ballarla con il cuore. Spero di farcela e di fargli arrivare un messaggio. Mi ritrovo nelle sue parole, ovvero che si giudica sempre e ha bisogno di certezze continue. Mi ci rivedo tanto in lui. Si vedeva che era forte dentro. […] Mi piacerebbe trasmettere la forza che aveva lui e di lasciare alla sua famiglia qualcosa”.

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Domenico Merlo ha parlato del figlio e dell’uscita di Farfalle: “Come sto? Come può stare un padre che ha perso un figlio, non passerà mai! […] In questo periodo l’anno scorso lui aveva inciso una canzone. Questo pezzo è quasi una richiesta d’aiuto, è un urlo. Uscirà per celebrare l’anniversario“.

Il brano di Merlo è davvero bellissimo.

