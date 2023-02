Samu esce dalla scuola di Amici per ballare al concerto di Achille Lauro, i video

Dopo Jore anche Samu è uscito dalla casetta e dalla scuola di Amici, ma a differenza del collega lui è rimasto in gioco ed ha lasciato momentaneamente i suoi compagni per una ragione più che positiva. Il ballerino infatti due settimane fa ha vinto una gara che aveva in palio la partecipazione ad un concerto di Achille Lauro. Ieri sera il 18enne ha ballato durante lo show del cantante a Roma al Parco della Musica.

Lauro ha anche fatto i suoi complimenti al ballerino: “Un attimo per questo ragazzo che oggi è qui con me. Lui sta facendo un grande percorso e chiedo un applauso. Spazio ai giovani. Ti meriti tutto il successo che stai avendo. Sei bello, sei bravo e continua così. Ricorda che puoi raggiungere quello che vuoi, vai sempre avanti“.

Samu e le critiche di Alessandra Celentano.

Alessandra Celentano ieri ha convocato Samu, Gianmarco, Alessio e Paky ed ha parlato loro dell’importanza delle espressioni facciali nel ballo. Il 18enne secondo la prof di danza classica a livello espressivo è asettico.