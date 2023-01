Samu e Wax sullo scandalo di capodanno: “Cosa intensa condivisa tra noi sei”

Il capodanno gate si allarga perché a quanto pare alla base di tutto c’è la spaccatura in due gruppi nella casetta di Amici. Da una parte Samu, Wax, NDG, Maddalena, Valeria, Tommy, dall’altra tutti gli altri ragazzi.

Nel cortile della casetta il gruppo dei sei ha parlato di questa divisione e di quello che è successo a capodanno. Wax ha detto di percepire distacco rispetto agli altri compagni: “Ho visto i compagni prima, li ho guardati tutto il tempo. Mi sentivo anche distaccato, come se non li conoscessi. Io nella casetta da domani ve lo assicuro che parlerò solo con voi. Voi fate il cavolo che volete ovviamente, a me non me ne frega niente. Però io parlerò solo con voi. Non vi farò mai del male ragazzi fidatevi“.

Samu sul capodanno gate: “Una cosa intensa”.

Dopo Wax anche Samu ha parlato del loro gruppo ed ha fatto riferimento a una cosa condivisa intensa: “Anche io penso che vi verrei a cercare h 24. Ho altre due o tre persone, però questo gruppo… la nostra cosa condivisa è stata propio intensa. Con voi sto davvero bene lo sapete“.

Maddalena ha detto che vorrebbe passare il suo tempo solo con gli altri 5 amici: “Io mica scherzavo prima quando dicevo che vorrei passare il mio tempo solo con voi in camera verde. Sapevamo già da prima che non ci faresti mai del male, ma sono certa che non lo faresti nemmeno agli altri“.

Diciamo che ‘la cosa condivisa intensa’ cozza con l’ipotesi della noce moscata. Quindi cosa potrebbero aver condiviso questi sei?

Nei giorni precedenti la puntata gli allievi coinvolti nel provvedimento parlano tra di loro… #Amici22 pic.twitter.com/ZNBHGmqiYJ — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 16, 2023

#amici22 Io parlerò solo con voi Questa cosa condivisa è stata proprio intensa MARIA TU DEVI DIRCI COSA HANNO FATTO CHE IO NON CAPISCO NIENTEEEE — Figlia di Loredana 🍁🎃 (@__loveandlife_) January 16, 2023