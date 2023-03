Samu boccia un altro alunno di Amici: “Non merita la finale”

Nonostante abbia conquistato la maglia per il serale, questo non è un periodo facilissimo per Gianmarco Petrelli. Il ballerino è stato stroncato da Emanuel Lo e anche da un suo compagno di classe. Samu Segreto si è detto d’accordo con il professore di danza ed ha dichiarato che Gianmarco è uno dei ballerini più deboli all’interno della scuola di Amici. Secondo il giovane siciliano, il suo collega non meriterebbe di arrivare in finale. Per non essere troppo severo, Samu ha chiuso il suo ragionamento con un ‘vabbè comunque è bravo’.

“Se sono d’accordo con Emanuel Lo? Diciamo che a livello di hip hop sì. Di questo stile siamo io, lui e Ale e ho la mia personale classifica. Sono d’accordo su quello. Penso che se si deve fare una scaletta a livello tecnico e interpretativo io metto Alessio prima di tutti, poi io e alla fine Gianmarco. – ha continuato il ballerino – Però la mia arma è che penso di essere più versatile di loro. Secondo il mio ideale, vista la classe che c’è, lui non è tra i ballerini che può arrivare in finale non è tra i più forti. Poi può succedere anche che ci arriva. Io penso che lui non sia il più forte della classe. Non penso che debba arrivare alla fine, ma comunque credo che lui sia bravo nonostante tutto”.

Gianmarco, la reazione ai giudizi di Samu ed Emanuel.

Petrelli ha ‘perdonato’ il giudizio non troppo positivo del suo amico e collega, ma c’è rimasto molto male invece per le parole di Emanuel.

“No, io più che altro penso a quello che ha detto Emanuel. Io nella mia testa ho fatto anche l’elenco dei pezzi che ho portato. Non penso di essere mai stato così fragile. Ma dove dai?! Aveva proprio la faccia schifata quando parlava”.

Gianmarco sarà davvero tra i primi eliminati di questo serale di Amici 22?