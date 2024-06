Samsung TV UE43AU7170UXZT, Smart TV 43″ Serie AU7100, Modello AU7170, Crystal UHD 4K, Compatibile con Alexa, Grey, 2021, DVB-T2 [Efficienza energetica classe G]

479,00€ - 355,36€

Descrizione Prodotto

Una visione cristallina

PurColor

Con PurColor ti sembrerà di entrare a far parte della scena. Questa tecnologia consente al TV di esprimere una vasta gamma di colori, regalandoti immagini di qualità eccezionale e un’esperienza di visione immersiva.

Processore Crystal 4K

Guarda i tuoi contenuti preferiti come mai prima d’ora grazie al potente processore 4K di questo Smart TV, che ti regala sfumature cromatiche più realistiche grazie alla sofisticata tecnologia di mappatura del colore.

Motion Xcelerator

Immagini chiare e prestazioni di livello superiore sul tuo TV con il Motion Xcelerator, che calcola e compensa automaticamente i fotogrammi sulla base dei tuoi contenuti.

Risoluzione 4K

La tecnologia 4K del TV Samsung va oltre il classico FHD, con un numero di pixel 4 volte maggiore che offre ai tuoi occhi immagini nitide e brillanti. Così vedrai anche i dettagli più impercettibili.

HDR

Aumenta la gamma di livelli di luce sul tuo TV grazie all’High Dynamic Range: scopri un enorme spettro di colori e cogli ogni minimo dettaglio, anche nelle scene più buie.

Q-Symphony

La tecnologia Q-Symphony consente al TV 4K HDR e agli altoparlanti soundbar di funzionare simultaneamente, regalandoti un audio surround migliore.

Schermo senza confini

Design elegante e raffinato, realizzato in uno stile essenziale e minimalista sotto ogni punto di vista e capace di offrirti l’esperienza cinematografica più immersiva di sempre.

Supporto parete Slim Fit

Lo stile di arredo minimalista che hai sempre desiderato è ora una realtà, grazie al supporto da parete Slim Fit facilissimo da montare, che consente al tuo TV di aderire alla parete fondendosi armoniosamente con l’ambiente della tua casa.

Mai più cavi in disordine

Mantieni in ordine i cavi del TV e nascondi alla vista tutti gli antiestetici grovigli che campeggiano sempre nel salotto di casa.

Smart working

Accedi facilmente e senza problemi al PC, laptop e smartphone dal tuo Smart TV.

Fai tap

Appoggiando il cellulare al TV, questo rileva il tocco ed effettua automaticamente il mirroring.

Un solo schermo

Guarda contemporaneamente i contenuti del TV e del tuo cellulare su un unico schermo.

Samsung TV Plus

Goditi i tuoi streaming preferiti grazie ai canali virtuali del servizio Samsung TV Plus, che offre un’ampia scelta di contenuti per tutti i gusti. Per scoprire i programmi più popolari del momento, non devi far altro che accedere a Samsung TV Plus sul tuo Smart TV!

Universal Guide

Scopri l’esperienza di navigazione rapida dei contenuti, che velocizza la ricerca dei programmi disponibili scegliendo da un’ampia gamma di contenuti live e OTT. Trovare i tuoi film e le serie televisive preferite sul TV non è mai stato così facile.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 96,39 x 19,25 x 62,78 cm; 7 kg

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 19 aprile 2021

Produttore ‏ : ‎ Samsung

ASIN ‏ : ‎ B092W6CLTZ

Numero modello articolo ‏ : ‎ part_B092W6CLTZ

Questo TV è predisposto a ricevere il nuovo Digitale Terrestre 2.0

Smart TV con sistema TIZEN: Il meglio dellâ€intrattenimento e dello sport in streaming con Netflix, Disney, Dazn e non solo

PurColor: guarda colori più intensi, naturali e realistici e vivi unâ€esperienza visiva senza precedenti

Processore Crystal 4K: con questo processore di ultima generazione vedrai in 4K tutti i tuoi contenuti preferiti

Adaptive Sound: il suono viene ottimizzato in base a quello che stai guardando, per offrirti un audio perfetto in ogni scena