Samsung TV QE55Q75CATXZT QLED 4K, Smart TV 55″ Processore Quantum 4K, Dual LED, OTS Lite, AirSlim Design, Integrato con Bixby e Alexa compatibile con Google Assistant, Titan Gray 2023

Descrizione Prodotto

PROCESSORE QUANTUM 4K

Immagini e suoni spettacolari

Il processore Quantum 4K ottimizza la definizione grazie all’intelligenza artificiale: regola la luminosità, aumenta la risoluzione di qualsiasi tipo di video fino a 4K e adatta il suono in base alle condizione di visione. Il livello di nitidezza è entusiasmante.

MOTION XCELERATOR TURBO PLUS

Incredibili azioni di gioco

Con movimenti sempre fluidi e immagini ultra nitide, Motion Xcelerator Turbo Plus con Refresh Rate a 120 hz è perfetto per gli amanti del gaming. Non ci sono ritardi e non si crea un fastidioso effetto mosso: sarà un’esperienza di gioco totalmente immersiva a velocità ultra-elevate! Avvia la console e preparati a scendere in pista per la tua prossima sfida.

QUANTUM HDR

Immagini di qualità cinematografica

Quantum HDR crea una gamma di contrasto più ampia con toni brillanti e neri più profondi per offrirti immagini di qualità cinematografica direttamente nel tuo salotto. La mappatura tonale dinamica di HDR10+ fa risaltare ogni dettaglio per lasciarti a bocca aperta davanti allo schermo.

DESIGN AIRSLIM

Design elegante e sottile

Il design AirSlim ultra-sottile è estremamente elegante: il televisore si adatta a qualsiasi ambiente e si integra perfettamente nella parete. Sarà come avere un oggetto di design in mezzo all’arredamento: tu e i tuoi ospiti ne rimarrete affascinati.

SMART HUB

Contenuti preferiti in un unico posto

Con Smart Hub puoi riunire in unico posto i film, i giochi e i programmi prediletti da te e la tua famiglia. Grazie a selezioni e suggerimenti ottimizzati, puoi dedicare meno tempo alla ricerca dei tuoi contenuti preferiti e puoi avviare in un attimo lo streaming della serie tv che più ti appassiona.

SMART THINGS

Un hub integrato per i dispositivi smart

Hai sempre sognato di regolare e organizzare l’ambiente domestico tramite un comando centrale? Ecco, SmartThings è il miglior maggiordomo che ci sia: semplice e intutivo, può gestire tutti i tuoi dispositivi smart connessi tramite wifi o Bluetooth.

Audio OTS Lite

Vivi ogni momento come se la scena si svolgesse realmente davanti ai tuoi occhi: l’audio OTS Lite con effetto surround 3D è sincronizzato con l’azione per regalarti un’esperienza sonora da cinema.

Dual LED

L’innovativa retroilluminazione a LED caldi e freddi ottimizza i contrasti per regalarti un’esperienza visiva di qualità con tonalità cromatiche stupefacenti.

EyeComfort Mode

Guarda la televisione a qualsiasi ora del giorno o della notte senza sforzare i tuoi occhi: la luminosità e i colori dello schermo sono regolati automaticamente in base agli orari di alba e tramonto.

Approvazione PANTONE

La resa dei colori della tua TV è riconosciuta e approvata da PANTONE, simbolo internazionale di qualità cromatica. Non ti perderai neanche una singola sfumatura.

Gaming Hub

Scopri l’universo del gaming tramite la piattaforma Gaming Hub: accedi ai tuoi giochi per console preferiti e in pochissimi passaggi sei pronto ad affrontare una nuova sfida.

FreeSync Premium Pro

Grazie alla tecnologia AMD Free Sync, puoi goderti una vera esperienza di gioco in HDR senza tearing né stuttering. Il realismo della simulazione è impressionante.

Q-Symphony

Armonioso e coinvolgente, l’audio è perfettamente calibrato per consentire alla soundbar e agli altoparlanti della televisione di funzionare all’unisono. *Soundbar venduta separatamente

Parental Control System

Samsung Electronics Italia S.p.A. informa che è attivabile un sistema di controllo parentale in conformità al DL n. 123 del 15/09/2023, convertito nella Legge n. 159 del 13/11/2023.

Smart TV a confronto

4,5 su 5 stelle

356

4,5 su 5 stelle

1.349

4,3 su 5 stelle

1.075

4,2 su 5 stelle

246

4,5 su 5 stelle

212

4,5 su 5 stelle

515

4,4 su 5 stelle

442

Prezzo

699,00 €€699,00

899,00 €€899,00

1.399,00 €€1.399,00

1.135,00 €€1.135,00

2.399,99 €€2.399,99

1.399,00 €€1.399,00

929,00 €€929,00

Pollici

55″, 65″

43″, 50″, 55″, 65″, 75″

43″, 50″, 55″, 65″, 75″, 85″

50″, 55″, 65″

55″, 65″, 77″

43″, 50″, 55″, 65″

43″, 50″, 55″, 65″, 75″

Processore

Quantum 4K con IA

Quantum 4K Lite

Crystal 4K

Neural Quantum 4K

Neural Quantum 4K

Neural Quantum 4K

Crystal 4K

Qualità immagine

Quantum HDR

Quantum HDR

HDR

Direct Full Array/Quantum HDR+

Quantum HDR OLED

Quantum Matrix/Neo Quantum HDR

HDR

Audio

OTS Lite

OTS Lite

OTS Lite

Dolby Atmos, OTS Lite

Dolby Atmos, OTS Lite

Dolby Atmos, OTS+

OTS Lite

Design

AirSlim

AirSlim

Senza cornice su 3 lati

Simple Chamfer

LaserSlim

NeoSlim

AirSlim

Gaming

Motion Xcelerator Turbo Plus

Motion Xcelerator

Motion Xcelerator

Motion Xcelerator Turbo Plus

Motion Xcelerator Turbo Pro

Motion Xcelerator Turbo Pro

Motion Xcelerator

SmartThings

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Le soundbar Samsung

4,5 su 5 stelle

439

4,5 su 5 stelle

439

4,5 su 5 stelle

439

4,5 su 5 stelle

439

4,5 su 5 stelle

439

4,4 su 5 stelle

71

4,1 su 5 stelle

135

Prezzo

899,00 €€899,00

676,30 €€676,30

269,00 €€269,00

242,50 €€242,50

149,00 €€149,00

120,03 €€120,03

Numero altoparlanti

22

17

11

9

7

3

4

Caratteristiche audio

Dolby Atmos

Dolby Atmos

Dolby Atmos

Dolby Atmos – DTS:X

Dolby Atmos – DTS Virtual:X

DTS Virtual:X

DTS

Canali amplificatore

11.1.4

9.1.4

5.1.2

3.1.2

3.1

2.1

2

Tipo subwoofer

Wireless

Wireless

Wireless

Wireless

Wireless

Wireless

Modalità Gaming

Game Mode Pro

Game Mode Pro

Game Mode Pro

Game Mode Pro

Game Mode

Game Mode

Q-Symphony

✔

✔

✔

✔

✔

✘

✘

HDMI eARC

✔

✔

✔

✔

✔

✘

✘

Come posso effettuare la sintonizzazione dei canali sullo smart TV Samsung?

La procedura è molto semplice: premi il tasto Home, seleziona Impostazioni e scorri fino alla voce Trasmissione. Seleziona la Sintonizzazione automatica e avvia la scansione. In caso di dubbi, ti consigliamo di consultare il manuale utente.

Come posso collegare uno smart TV Samsung alla rete wi-fi?

Bastano pochi semplici passaggi: vai su Menu, premi Impostazioni, scegli Tutte le Impostazioni, seleziona Connessione e quindi Rete. Apri le impostazioni rete, seleziona Wireless e scegli la tua rete. Inserisci la password e il gioco è fatto.

Come posso installare una app sul televisore Samsung?

È necessario collegare la TV a internet e a un account Samsung. Premi Home per accedere allo Smart Hub, vai nella sezione Apps, usa l’icona Cerca e digita l’app che ti interessa. Una volta selezionata, premi Installa e poi Apri per avviare l’app.

In che cosa consiste Gaming Hub?

Se sei un appassionato di videogiochi, Gaming Hub è il tuo paradiso. Grazie a questa piattaforma puoi accedere ai tuoi giochi per console preferiti, al cloud gaming e alle app standalone. Sei pronto in un attimo per affrontare una nuova missione!

Come posso utilizzare SmartThings con i miei dispositivi smart?

La tecnologia SmartThings è il futuro: puoi connettere, monitorare e controllare tutti i tuoi device smart direttamente dalla TV per gestire il tuo ambiente domestico tramite un hub integrato. Richiede wifi, Bluetooth e login all’account Samsung.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 2 x 123,29 x 77,83 cm; 18,4 kg

Produttore ‏ : ‎ Samsung

ASIN ‏ : ‎ B0BWFM16FL

Paese di origine ‏ : ‎ Ungheria

Smart tv 55 pollici, TV QLED con risoluzione 4K, Processore Quantum 4K con intelligenza artificiale per ottimizzare la definizione video, Motion Xcelerator Turbo+ con Refresh Rate a 120Hz per soddisfare i gamer più esigenti con immagini ultra fluide

Quantum HDR: Qualità di immagine cinematografica con toni brillanti, dettagli definiti e neri più profondi, Dual LED: Retroilluminazione a LED caldi e freddi per un contrasto più intenso

OTS Lite: Audio surround 3D sincronizzato con l’azione per un’esperienza sonora completamente immersiva, Q-Symphony per una perfetta armonia tra la soundbar (non inclusa) e gli altoparlanti del televisore, Gaming Hub per accedere ai giochi in modo facile e veloce

Design elegante e sottile AirSlim, Smart Hub per sistemare i tuoi contenuti e riunire film, giochi e programmi preferiti in un unico posto, Funzionalità SmartThings per controllare tutti i dispositivi smart direttamente dalla tv

Contenuto: 1x Samsung Smart TV 55” Serie Q75C, QLED 4K UHD, Classe di efficienza energetica G, Include telecomando SolarCell, cavo di alimentazione, piedistallo e manuale utente, Dimensioni con base (LxAxP): 123,29 x 77,41 x 25,59 cm, Peso con base: 16,9 kg, Colore: Titan Grey