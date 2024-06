Samsung The Freestyle in OFFERTA!

Samsung The Freestyle 2nd generation LFF3C Proiettore Portatile è uno dei migliori sul mercato. Angolo di visione a 180° per proiettare i tuoi contenuti preferiti sul muro o sul soffitto, la qualità sarà sempre impeccabile. Supporto integrato per regolare l’angolazione. Prendilo adesso a soli 428,56 euro, anche rateizzabile.

VAI SUBITO ALL’OFFERTA E’ in grado di proiettare uno schermo da 30″ fino a 100″. Colori vividi e risoluzione Full HD.

Facile da usare per tutti, grazie alla Configurazione semplice e veloce con regolazione e ottimizzazione automatica dello schermo.

Vanta anche una Funzione Auto Focus che mette a fuoco le immagini in pochi secondi. Così come una Funzione Auto Leveling per mantenere lo schermo dritto anche in caso di terreno irregolare. Dunque bene anche per il cinema all’aperto per esempio in boschi o ville comunali.

Non hai bisogno di casse aggiuntive: si diffonde a 360° per un’esperienza sonora immersiva e coinvolgente.

Possibilità di usarlo tramite Assistente vocale integrato, con Samsung Bixby e Amazon Alexa.

Particolare anche il telecomando, a carica solare.

