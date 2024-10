Samsung svela il nuovo chipset Exynos 1580

L’Exynos 1580 è il successore dell’Exynos 1480, un chip di fascia media che ha dimostrato buone prestazioni nel tempo, ma utilizzato solo nel Galaxy A55 di Samsung. La nuova generazione di chip sarà probabilmente montata sul Galaxy A56, rappresentando un notevole passo avanti.

Il nuovo processore è costruito su un nodo avanzato e utilizza core CPU basati sull’architettura ARMv9, insieme a una GPU con doppio hardware rispetto al predecessore. È prodotto tramite il processo Samsung FinFET EUV a 4 nm di terza generazione. L’Exynos 1580 presenta un design a tre cluster: un core principale Cortex-A720 (2,9 GHz), tre core A720 ad alte prestazioni (2,6 GHz) e quattro core A520 più efficienti (1,95 GHz), portando a un incremento significativo delle prestazioni rispetto ai core ARMv8 dell’Exynos 1480.

La GPU, basata sull’architettura RDNA 3 di AMD, ora include due Work Group Processor, contro uno solo nell’Exynos 1480. Samsung sostiene che le prestazioni massime della GPU siano aumentate del 37%, mentre quelle a parità di consumo energetico migliorano del 20%. In aggiunta, la nuova GPU offre una cache GL2 maggiore.

L’unità di elaborazione neurale (NPU) ha visto un notevole incremento di potenza, passando a 14,7 TOPS rispetto ai 4,9 TOPS del 1380. Anche se i dati ufficiali sulle prestazioni della NPU del 1480 non sono disponibili, si osserva che entrambi condividono una struttura “6K MAC”. Tuttavia, la NPU del 1580 ha ora una cache di 2 MB.

Per quanto riguarda le specifiche di memoria, il nuovo chip supporta memoria LPDDR5 e archiviazione UFS 3.1. Le opzioni di connettività rimangono simili, includendo supporto 5G (sub-6GHz e mmWave), Wi-Fi 6E (ax) e Bluetooth 5.4, senza però un decoder AV1.

Le capacità di display e fotocamera sono in linea con il modello precedente, supportando risoluzioni fino a 1080p+ a 144Hz e fotocamere fino a 200 MP, con registrazione video in 4K a 60fps. Anche se un sensore da 200 MP sul Galaxy A56 appare improbabile, Samsung promette un’elaborazione delle immagini migliorata rispetto al predecessore.

L’Exynos 1580 dovrebbe debuttare sul Galaxy A56, previsto per inizio anno prossimo, con possibili applicazioni anche in tablet come il Galaxy Tab S9 FE(+).