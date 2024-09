Samsung svela il notebook Galaxy Book4 edge

Samsung ha presentato il nuovo Galaxy Book4 Edge, un laptop della linea Galaxy Book dotato di un ampio schermo di 15,6 pollici e alimentato dal potente processore Snapdragon X Plus a 8 core di Qualcomm. Questo modello si distingue per il design ultrasottile e leggero, con un peso di circa 1,5 kg. Il display Full HD offre una luminosità di 300 nits e un refresh rate di 60 Hz, completato da una tecnologia antiriflesso che assicura visibilità ottimale in varie condizioni di luce.

Il Galaxy Book4 Edge non sacrifica la connettività nonostante la sua portabilità. È equipaggiato con diverse porte, tra cui USB-C, USB-A, HDMI, cuffie/microfono e uno slot per schede Micro SD. Include anche altoparlanti stereo e un doppio microfono, il tutto gestito da Windows 11 Home.

Grazie all’intelligenza artificiale integrata e alla potenza del processore, il laptop offre diverse funzionalità avanzate. Tra queste, “Cocreator” permette di trasformare rapidamente idee in realtà, mentre “Windows Studio Effects” sfrutta una fotocamera ad alta definizione e la connettività Wi-Fi 7 per una comunicazione chiara. “Live Captions” facilita la presa di appunti e supera le barriere linguistiche, migliorando l’ergonomia delle operazioni quotidiane.

Un notevole vantaggio del Galaxy Book4 Edge è la sua capacità di integrarsi perfettamente con l’ecosistema Galaxy di Samsung. Gli utenti possono trasmettere file tra dispositivi senza sforzo e continuare a lavorare su laptop e smartphone senza interruzioni. Inoltre, la funzione “Collegamento al Telefono” di Microsoft consente di accedere allo schermo dello smartphone direttamente sul laptop, utilizzando varie funzioni dell’AI di Galaxy, come Traduzione Live e Assistente Foto.

Per quanto riguarda la sicurezza, il Galaxy Book4 Edge è protetto da Samsung Knox, una piattaforma che fornisce un livello di sicurezza multilivello, garantendo la protezione dei dati e la rilevazione delle minacce in tempo reale. Gli utenti beneficiano anche della sicurezza di Windows 11, che include protezione contro malware e salvaguardia delle credenziali.

Il Galaxy Book4 Edge sarà disponibile in Italia a partire da ottobre 2024, presentandosi in una colorazione Sapphire Blue elegante e raffinata.