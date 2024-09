Samsung svela i nuovi Galaxy Z Fold6 e Z Flip6: tutte le novità in anteprima

Samsung ha lanciato i suoi nuovi dispositivi pieghevoli, il Galaxy Z Fold6 e il Galaxy Z Flip6, accompagnati dai Galaxy Watch7, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Buds3 e dall’anello smart Galaxy Ring. Un aspetto innovativo dell’evento è l’introduzione dell’intelligenza artificiale Galaxy AI, che accentua l’esperienza utente. I nuovi smartphone, pur mantenendo linee simili alle precedenti generazioni, presentano migliorie mirate a far leva sull’AI.

Il Galaxy Z Fold6 è caratterizzato da un design più sottile e un display esterno da 6,3 pollici, insieme a un display interno pieghevole da 7,6 pollici, entrambi Dynamic AMOLED 2X con frequenza di aggiornamento a 120Hz. La robustezza è garantita da Corning Gorilla Glass Victus 2 e Armor Aluminium. A livello tecnico, integra il chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ottimizzato per ottenere prestazioni eccellenti in calcolo, grafica e gaming, supportato da un avanzato sistema di raffreddamento.

Pur non introducendo particolari innovazioni hardware, il Fold6 offre strumenti software sofisticati, tra cui strumenti di AI per assistenza nelle note, trascrizioni, traduzioni e creazione di contenuti social. Il dispositivo è collegato all’app Google Gemini e presenta funzioni specifiche per il doppio schermo, come la traduzione in tempo reale. La fotocamera posteriore è tripla, con un’ultragrandangolare da 12MP, una grandangolare da 50MP e uno zoom ottico da 10MP. La RAM è di 12GB, con capacità di archiviazione che varia da 256GB a 1TB, funzionando su Android 14 con una batteria da 4.400mAh.

Il Galaxy Z Flip6, più compatto, vanta uno schermo esterno da 3,4 pollici e uno interno pieghevole da 6,7 pollici. La fotocamera è doppia, con un sensore da 12MP e uno da 50MP, e offre opzioni di storage da 256GB o 512GB. Come il Fold6, monta lo Snapdragon 8 Gen 3. Il Flex Window consente l’accesso a funzioni rapide senza aprire il dispositivo, mentre la FlexCam introduce lo zoom automatico. La batteria ha una capacità di 4000mAh con un sistema di raffreddamento innovativo.

I prezzi partono da 2099€ per il Galaxy Z Fold6 e 1279€ per il Galaxy Z Flip6. Mentre il Fold6 è già disponibile, il Flip6 sarà lanciato il 18 luglio. Questi smartphone si pongono come opzioni premium, presentando funzionalità avanzate a prezzi elevati.