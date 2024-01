Samsung svela Galaxy S24 con Galaxy AI, punta tutto sull'intelligenza artificiale

I tre nuovi smartphone della linea flagship incorporano l’integrazione dell’IA Gemini per foto, traduzioni in tempo reale, innovative capacità di ricerca su Google

Samsung Electronics ha lanciato a San Jose, in California, la sua nuova famiglia di smartphone Galaxy S24, composta da Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ e Galaxy S24. I dispositivi segnano un’importante svolta tecnologica per l’azienda, portando l’intelligenza artificiale al centro dell’esperienza mobile e, nelle promesse di Samsung, aprendo nuove frontiere nell’uso quotidiano degli smartphone. Il presidente e capo del Mobile eXperience di Samsung Electronics, TM Roh, ha sottolineato l’importanza di questa serie nel definire il futuro dell’innovazione mobile. La serie Galaxy S24 è stata progettata per trasformare il modo in cui interagiamo con il mondo circostante, grazie all’impiego di Galaxy AI. Questa tecnologia ottimizza numerose esperienze d’uso, dalle comunicazioni senza barriere grazie a traduzioni intelligenti di testi e chiamate, fino alla massimizzazione della libertà creativa con il ProVisual Engine di Galaxy.

Galaxy S24 punta a rendere la comunicazione più semplice ed efficace attraverso funzionalità come la Traduzione Live e l’Interprete, che consentono traduzioni vocali e testuali in tempo reale. Il Chat Assistant aiuta a perfezionare il tono delle conversazioni in diversi contesti, mentre Android Auto riassume automaticamente i messaggi in arrivo durante la guida, proponendo risposte e azioni pertinenti. Il ProVisual Engine di Galaxy S24 è una suite completa di strumenti basati sull’AI che ottimizzano la libertà creativa in ogni fase del processo fotografico. Il Sistema Quad Tele di Galaxy S24 Ultra, con il suo nuovo obiettivo dotato di zoom ottico 5x, promette riprese chiare anche a grande distanza. Funzioni come Edit Suggestion e Modifica Generativa, supportate dall’AI, consentono di apportare modifiche sofisticate alle immagini, mentre l’Instant Slow Motion esalta i dettagli delle azioni in video.

Con display che raggiungono una luminosità massima di 2.600 nit e un sistema di controllo termico ottimale, la serie Galaxy S24 propone un avanzamento tecnologico notevole rispetto alla generazione precedente. Galaxy S24 Ultra, in particolare, è equipaggiato con la piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 3 per Galaxy, ottimizzata per un’elaborazione AI efficiente. La sicurezza dei dati degli utenti è garantita da Samsung Knox, mentre le nuove iniziative ambientali includono l’uso di materiali riciclati nei dispositivi e componenti realizzati con elementi in cobalto e terre rare riciclati. Samsung continua a perseguire obiettivi di sostenibilità, puntando a incorporare materiali riciclati in ogni modulo di ogni prodotto mobile entro il 2030.

Galaxy S24 Ultra, seguendo l’esempio di Apple con iPhone 15 Pro, è il primo telefono Galaxy dotato di un telaio in titanio, offrendo maggiore resistenza e longevità. La serie Galaxy S24 sarà disponibile in diverse configurazioni e colorazioni, con una gamma di prezzi che riflette la varietà e le prestazioni dei diversi modelli. Galaxy S24 Ultra è disponibile nei colori Titanium Gray, Titanium Black, Titanium Violet e Titanium Yellow. I colori di Galaxy S24+ e Galaxy S24 sono Onyx Black, Marble Gray, Cobalt Violet and Amber Yellow. Per tutti e tre i modelli saranno disponibili colori aggiuntivi in esclusiva online.

Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ e Galaxy S24 saranno disponibili a livello globale presso gli operatori e i rivenditori online e sul sito Samsung.com a partire dal 17 gennaio, con consegne dal 24 gennaio. Di seguito i prezzi: Galaxy S24 in versione da 8GB + 128GB al prezzo consigliato di €929 e 8GB + 256GB a €989, Galaxy S24+ disponibile in configurazioni da 12GB + 256GB a €1.189 e 12GB + 512GB a €1.309, Galaxy S24 Ultra offerto in versioni da 12GB + 256GB a €1.499, 12GB + 512GB a €1.619, e il top di gamma da 12GB + 1TB a €1.859.