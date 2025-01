Samsung svela Galaxy Book5 Pro e Galaxy Book5 360: Intelligenza Artificiale e Performance Superiori

Samsung Electronics ha presentato il lancio globale dei Galaxy Book5 Pro e Galaxy Book5 360, che ampliano la famiglia Galaxy Book5 con soluzioni innovative per la produttività e la creatività supportate dall’intelligenza artificiale. Entrambi i modelli sono dotati di processori Intel Core Ultra (Serie 2) con NPU fino a 47 TOPS, integrando funzionalità avanzate come Galaxy AI, per esperienze fluide all’interno dell’ecosistema Galaxy.

Il Galaxy Book5 Pro è disponibile nelle versioni da 14 e 16 pollici ed è progettato per chi desidera un laptop ultraportatile senza compromettere le prestazioni. La versione da 16 pollici ha un’autonomia fino a 25 ore e supporta la ricarica rapida, raggiungendo il 35% in soli 30 minuti. Il display Dynamic AMOLED 2X offre risoluzione 3K e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, garantendo immagini vivide e una visione fluida, mentre la tecnologia Vision Booster riduce l’emissione di luce blu regolando contrasto e colori in base alla luce ambientale.

Il Galaxy Book5 360, dotato di uno schermo touchscreen AMOLED da 15,6 pollici Full HD, si distingue per il design convertibile a 360 gradi, permettendo modalità laptop, tablet o stand. Anche questo modello è alimentato dai processori Intel Core Ultra (Serie 2).

Dal punto di vista audio, entrambi i modelli dispongono di un sistema a quattro altoparlanti con ottimizzazione Dolby Atmos, che offre un suono ricco e coinvolgente. Il Book5 360 ha altoparlanti stereo da 2W, ideali per uso professionale e intrattenimento.

La funzione AI Select consente una ricerca rapida evidenziando elementi sullo schermo, migliorando l’interazione, mentre la Rimasterizzazione Immagine rende le foto a bassa risoluzione in immagini di alta qualità. Altre funzionalità include Traduzione Live e Assistente Trascrizione, per semplificare il lavoro e la comunicazione.

La serie Galaxy Book5 offre una connettività più integrata con i dispositivi Galaxy. La funzione Collegamento al Telefono estende le capacità AI dei dispositivi mobili ai notebook. Con Condivisione Archiviazione, si possono accedere ai file su diversi dispositivi senza la necessità di Scaricarli singolarmente. Controllo Multiplo e Secondo Schermo facilitano l’interazione tra i dispositivi, mentre Quick Share assicura un trasferimento sicuro dei file. La sicurezza è garantita dalla piattaforma Samsung Knox. I Galaxy Book5 Pro e Galaxy Book5 360 saranno disponibili in Italia dalla fine di gennaio 2025.