Samsung svela due innovativi prodotti per il Galaxy Ring

Nel 2024, Samsung ha lanciato il Galaxy Ring, il suo primo anello connesso, attirando l’attenzione per le sue innovative funzionalità di monitoraggio della salute. Recentemente, il produttore sudcoreano ha annunciato l’intenzione di ampliare la gamma di questo dispositivo introducendo due nuove taglie, al fine di raggiungere un pubblico più ampio.

Secondo il leaker Max Jambor, Samsung presenterà le nuove misure il mese prossimo. Le nuove taglie non includeranno modelli tecnicamente avanzati o nuove colorazioni, ma si concentreranno su dimensioni aggiuntive per chi ha dita più grandi. Attualmente, il Galaxy Ring è disponibile in taglie che vanno da US 5 a US 13; con l’introduzione delle nuove taglie, saranno disponibili anche US 14 e US 15, che presenteranno rispettivamente un diametro di 23 mm e 23,8 mm, con circonferenze di 72 mm e 75 mm. Nonostante l’aumento delle dimensioni, il peso delle nuove versioni rimarrà invariato a 3,2 grammi.

Questa strategia consente a Samsung di attrarre utenti che, precedentemente, non potevano utilizzare il Galaxy Ring a causa delle limitate opzioni di taglia. A differenza di un braccialetto smart, l’anello non è regolabile, quindi avere una gamma più ampia di misure risulta fondamentale. Per facilitare la scelta, Samsung offrirà un kit di misurazione con modelli fittizi, consentendo ai clienti di provare le dimensioni prima dell’acquisto.

Le nuove aggiunte rappresentano un passo significativo nell’impegno di Samsung nel mercato degli anelli connessi. L’espansione delle taglie era già stata anticipata a settembre, ma ora si attende la conferma ufficiale da parte dell’azienda. I dettagli finali sono previsti per essere rivelati durante la prossima conferenza Galaxy Unpacked, programmata per la fine di gennaio.

In questo modo, Samsung dimostra la sua determinazione nello sviluppo di questo nuovo segmento di prodotti, con l’obiettivo di soddisfare le esigenze di un numero maggiore di consumatori e di consolidare la sua posizione nel mercato della salute e del benessere attraverso dispositivi intelligenti.