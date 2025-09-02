Samsung Smart Monitor M5 32” Full HD – WiFi, Gaming & Streaming

24 C
Samsung Smart Monitor M5 (S32DM502), Flat 32”, 1920×1080 (Full HD), Smart Hub con app di streaming, Office 365, Gaming Hub, Speaker integrati, Telecomando, WiFi, HDMI, USB

Samsung Smart Monitor M5 (S32DM502): Il Tuo Centro di Intrattenimento e Lavoro

Scopri il Samsung Smart Monitor M5, un monitor da 32″ con risoluzione Full HD (1920×1080) che unisce eleganza e funzionalità. Grazie al Smart Hub, puoi accedere a tutte le tue app di streaming preferite e perfino lavorare con Office 365, il tutto senza la necessità di un PC separato.

Intrattenimento senza Limiti

Divertiti guardando film, serie TV o giocando, il tutto su un unico schermo. Il monitor è dotato di speaker integrati e telecomando, rendendo l’esperienza ancora più comoda. Non dovrai più preoccuparti dei cavi, poiché la connettività WiFi, HDMI e USB ti permette di collegare facilmente i tuoi dispositivi.

La Soluzione Perfetta per Ogni Occasione

Vuoi una seconda TV o un monitor robusto per il tuo lavoro? Il Smart Monitor M5 è la scelta ideale. Ecco alcuni vantaggi pratici:

  • **Accesso immediato ai contenuti:** Guarda in streaming direttamente senza la necessità di un PC esterno.
  • **App integrate per produttività**: Lavora in modo smart con Microsoft 365, anche in movimento.

Gaming Hub: Un Mondo di Giochi a Portata di Mano

Gli appassionati di gaming apprezzeranno il Samsung Gaming Hub, un vero paradiso per i gamer. Potrai accedere a una vasta selezione di giochi dai principali partner di streaming, senza bisogno di hardware aggiuntivo.

Controllo Totale della Tua Smart Home

Grazie a SmartThings, potrai gestire i tuoi dispositivi smart direttamente dal monitor, visualizzando informazioni utili come consumi energetici e costi. Attiva la modalità di risparmio energetico per ridurre la bolletta senza interrompere la visione.

Connetti e Personalizza

Il monitor offre collegamenti multipli senza dover cercare adattatori. Configura la tua postazione di lavoro ideale in pochi minuti!

Non aspettare oltre! Acquista il Samsung Smart Monitor M5 e trasforma il tuo modo di intrattenerti e lavorare in un’unica soluzione innovativa.

