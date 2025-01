Samsung si appresta a lanciare uno smartphone “tri-fold” innovativo

Samsung sta per entrare nel mercato degli smartphone “tri-fold”, attualmente dominato dall’Huawei Mate XT. Durante la conferenza Galaxy Unpacked, l’azienda ha presentato una roadmap che include un dispositivo con triplo schermo e doppia cerniera, simile per design al Mate XT, ampliando così la sua gamma di prodotti. Oltre al nuovo Galaxy S25, Samsung ha anche introdotto modelli innovativi come l’S25 Edge, un dispositivo ultrasottile previsto per il 2025, e il Project Moohan, un visore per la realtà aumentata sviluppato in collaborazione con Qualcomm e Google, simile al Vision Pro di Apple.

La progettazione di uno smartphone “tri-fold” non sorprende, dato l’interesse suscitato dal lancio dell’Huawei Mate XT. Le informazioni attualmente disponibili sulle caratteristiche del nuovo dispositivo sono ancora limitate. Si vocifera che, una volta aperto, lo smartphone potrebbe avere uno schermo di circa 10 pollici, paragonabile a quello dell’Huawei Mate XT, che misura 10,2 pollici.

La data di lancio di questo nuovo modello “tri-fold” non è chiara. Samsung ha fornito solo un accenno al progetto, quindi è opportuno mantenere cautela. Tuttavia, è probabile che la presentazione avvenga nel terzo trimestre del 2025, in concomitanza con il rinnovo della linea di smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip. I prossimi mesi promettono di rivelare ulteriori dettagli su questa innovazione del colosso tecnologico coreano.