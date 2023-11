Samsung Scheda di memoria microSD Evo Plus 64 GB SDXC U1 classe 10 A1 130 MB/s con adattatore versione 2021 (MB-MC64KA/EU)

Velocità di trasferimento fino a 130 MB Conforme a Classe 10 e U1; Include adattatore SD full size. Prestazioni elevate per video e immagini Full HD e altro ancora

Veloce e fluido: anche con file di grandi dimensioni, EVO Plus è incredibilmente veloce con velocità di trasferimento U1 ultrarapide, Classe 10 fino a 130 MB/s. Le app di grandi dimensioni si caricano e funzionano senza problemi, mentre i video Full HD rimangono nitidi grazie alle interfacce A1, V10 e UHS-I.ESPANDI E CONSERVA GRANDE: Trova la soluzione perfetta da 64 GB, 128 GB, 256 GB o un enorme 512 GB. Con così tante dimensioni, seleziona la capacità perfetta per tutti i tuoi ricordi.Samsung Scheda di memoria Evo plus 64 GB microSD SDXC U1 classe 10 A1 130 MB/S con adattatore versione 2021 (MB-MC64KA/EU)

8,99 €