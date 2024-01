Samsung sceglie l'intelligenza artificiale di Baidu per la Serie Galaxy S24 in Cina

L’IA generativa di Google non è ammessa in Cina, per questo Samsung ha deciso di utilizzare un potente bot locale

Samsung ha annunciato che il suo nuovo flagship Galaxy S24 in Cina sfrutterà il chatbot AI di Baidu, il gigante della ricerca cinese, per integrare funzionalità avanzate in assenza dei servizi mobili aggiuntivi e dell’app store di Google, non disponibili nel Paese. Il Bot Ernie di Baidu sarà il motore della funzione “Cerchia e cerca” sui dispositivi Galaxy S24 cinesi, permettendo agli utenti di effettuare ricerche rapide sottolineando testi o disegnando un cerchio su immagini o video per ottenere risultati immediati. Al di fuori della Cina, questa funzione è fornita da Google e basata sull’IA Gemini dell’azienda.

In una dichiarazione, il VP di Baidu, Chen Zifan, ha spiegato che, dopo aver svelato Ernie Bot, si sono tenute discussioni con Samsung sull’integrazione delle sue capacità AI nei dispositivi del produttore, con l’unità cloud di Baidu che ha stabilito una partnership strategica con Samsung. Le funzionalità AI supportate da Baidu sulla serie Galaxy S24 includeranno la traduzione da voce a testo e la capacità di riassumere riunioni, articoli e altri contenuti, ha affermato Chen. Nel 2023, il co-fondatore e CEO di Baidu, Robin Li, ha affermato che l’ultima versione del suo modello di AI generativa, Ernie 4.0, ha raggiunto un livello di sofisticatezza e capacità paragonabile a quello di ChatGPT-4 di OpenAI.