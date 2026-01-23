Samsung S26 introduce Privateness Show

I prossimi smartphone Samsung Galaxy S26 saranno dotati di un innovativo sistema per la privacy. Questa caratteristica è stata confermata dalla stessa Samsung in un aggiornamento ufficiale sulla One UI 8.5, che arriverà con i nuovi telefoni S26. Uno screenshot mostra chiaramente una modalità di visualizzazione della privacy nel menu delle impostazioni.
La funzione si chiama “Privateness Show” e funziona come una protezione per lo schermo che impedisce ad altre persone di vedere cosa c’è sullo schermo del telefono. Attivando questa funzione, i telefoni Galaxy S26 saranno in grado di proteggere la privacy degli utenti in modo nativo.
Un video pubblicato da un veterano leaker di Samsung mostra la tecnologia dello schermo privacy in azione. L’animazione individuata per la prima volta da Sammy Guru mostra come funziona la visualizzazione della privacy e come può essere attivata quando necessario o impostata per accendersi automaticamente.
Inoltre, sembra che Samsung stia adottando un’estetica simile al “Liquid Glass” di Apple, con elementi traslucidi e maggiore personalizzazione. La One UI 8.5 presenterà una nuova schermata dei widget che sembra molto simile alla schermata dei widget in iOS 26. Le voci suggeriscono che One UI 8.5 adotterà anche un’estetica più simile al vetro liquido.